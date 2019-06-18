Энтони Джошуа объявил дату реванша против тренировавшегося с Головкиным боксера

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Также Джошуа заверил, что он продолжит работать со своим тренером Робертом Маккракеном, который ведет спортсмена с любителей. Хотя ранее появилась информация, что британец расстался с наставником после первого поражения в карьере.

Это произошло 1 июня в Нью-Йорке (США), когда Джошуа сенсационно потерял титулы чемпиона мира, уступив Руису нокаутом в седьмом раунде. Ранее стало известно, что британец активировал опцию реванша.

Со своей стороны Руис заявил о готовности отправиться в Великобританию, если получит за второй бой 50 миллионов долларов. За первый поединок он получил 5,6 миллиона евро, а Джошуа — 22,5 миллиона. Этот гонорар стал крупнейшим в карьере мексиканца.

Бой против Руиса стал для Джошуа дебютным в США. При этом изначально с британцем должен был биться Джарелл Миллер, но боксер провалил допинг-тест. В итоге на замену вышел мексиканец.