Энтони Джошуа объявил дату реванша против тренировавшегося с Головкиным боксера
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) заявил, что его реванш с обладателем титулов WBO, WBA (Super), IBF и IBO мексиканцем Энди
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) заявил, что его реванш с обладателем титулов WBO, WBA (Super), IBF и IBO мексиканцем Энди
Также Джошуа заверил, что он продолжит работать со своим тренером Робертом Маккракеном, который ведет спортсмена с любителей. Хотя ранее появилась информация, что британец расстался с наставником после первого поражения в карьере.
Это произошло 1 июня в
Со своей стороны Руис заявил о готовности отправиться в Великобританию, если получит за второй бой 50 миллионов долларов. За первый поединок он получил 5,6 миллиона евро, а Джошуа — 22,5 миллиона. Этот гонорар стал крупнейшим в карьере мексиканца.
Бой против Руиса стал для Джошуа дебютным в США. При этом изначально с британцем должен был биться Джарелл Миллер, но боксер провалил
В 2016 году мексиканец уступил решением судей бывшему чемпиону мира по версии WBO Джозефу Паркеру. До этого поединка мексиканец тренировался у Санчеса, а казахстанский боксер Геннадий Головкин помогал ему готовиться к этому бою. Однако после поражения Руис ушел к другому тренеру. В апреле этого года с Санчесом после девяти лет сотрудничества расстался и Головкин.