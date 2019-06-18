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09:04 (мск), источник: Vesti.kz

Энтони Джошуа объявил дату реванша против тренировавшегося с Головкиным боксера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) заявил, что его реванш с обладателем титулов WBO, WBA (Super), IBF и IBO мексиканцем Энди Руисом-младшим (33−1, 22 КО) состоится в ноябре этого года. Об этом в своем твиттере сообщил журналист talkSPORT.com Майкл Бенсон.

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Источник: Reuters

Также Джошуа заверил, что он продолжит работать со своим тренером Робертом Маккракеном, который ведет спортсмена с любителей. Хотя ранее появилась информация, что британец расстался с наставником после первого поражения в карьере.

Это произошло 1 июня в Нью-Йорке (США), когда Джошуа сенсационно потерял титулы чемпиона мира, уступив Руису нокаутом в седьмом раунде. Ранее стало известно, что британец активировал опцию реванша.

Со своей стороны Руис заявил о готовности отправиться в Великобританию, если получит за второй бой 50 миллионов долларов. За первый поединок он получил 5,6 миллиона евро, а Джошуа — 22,5 миллиона. Этот гонорар стал крупнейшим в карьере мексиканца.

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Бой против Руиса стал для Джошуа дебютным в США. При этом изначально с британцем должен был биться Джарелл Миллер, но боксер провалил допинг-тест. В итоге на замену вышел мексиканец.

В 2016 году мексиканец уступил решением судей бывшему чемпиону мира по версии WBO Джозефу Паркеру. До этого поединка мексиканец тренировался у Санчеса, а казахстанский боксер Геннадий Головкин помогал ему готовиться к этому бою. Однако после поражения Руис ушел к другому тренеру. В апреле этого года с Санчесом после девяти лет сотрудничества расстался и Головкин.

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