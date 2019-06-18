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12:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Впечатляющий проспект». Американский эксперт оценил бой Ахмедова и назвал сроки завоевания им чемпионского пояса

Казахстанский боксер Али Ахмедов (15−0, 11 КО) уже в следующем году может завоевать чемпионский титул в суперсреднем весе. Таким мнением с корреспондентом Vesti.kz поделился известный американский журналист и инсайдер Майк Коппинджер.

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Эксперт отметил, что Ахмедов провел отличный бой в андеркарте у Геннадия Головкина, когда нокаутировал американца Маркуса МакДэниэла (15−1, 2 КО).

«Али Ахмедов — впечатляющий проспект суперсреднего веса. Он остановил прежде небитого Маркуса МакДэниэла — судья прервал поединок в третьем раунде. Али — очень сильный боксер, особенно для этого дивизиона. Я думаю, при хорошем тренере и продвижении он на правильном пути. У Ахмедова есть все шансы стать чемпионом в этом весе уже в 2020 году. Ему еще надо набраться немного соревновательного опыта в профи, но он уже готов для более серьезной оппозиции», — сказал Коппинджер.

Напомним, в этом бою Ахмедов завоевал вакантный титул WBC International в суперсреднем весе. Поединок стал для казахстанца четвертым в США и вторым — в лимите данного дивизиона, куда он спустился из полутяжелого.

Интересы Ахмедова представляет промоутерская компания GGG Promotions, принадлежащая Головкину.

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Юлия Милова

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