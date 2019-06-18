«Впечатляющий проспект». Американский эксперт оценил бой Ахмедова и назвал сроки завоевания им чемпионского пояса

«Али Ахмедов — впечатляющий проспект суперсреднего веса. Он остановил прежде небитого Маркуса МакДэниэла — судья прервал поединок в третьем раунде. Али — очень сильный боксер, особенно для этого дивизиона. Я думаю, при хорошем тренере и продвижении он на правильном пути. У Ахмедова есть все шансы стать чемпионом в этом весе уже в 2020 году. Ему еще надо набраться немного соревновательного опыта в профи, но он уже готов для более серьезной оппозиции», — сказал Коппинджер.