Тренер Головкина рассказал о тактике в дебютном бою и пообещал изменения к трилогии с «Канело»
Новый тренер Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО) Джонатан Бэнкс пообещал улучшения в боксе казахстанца, сообщает VRinge.com.
Новый тренер Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО) Джонатан Бэнкс пообещал улучшения в боксе казахстанца, сообщает VRinge.com.
Перед дебютным боем на стриминговом сервисе DAZN стороны успели поработать меньше полутора месяцев. В итоге Головкин 8 июня в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО), нанеся ему первое поражение в карьере.
Говоря об изменениях в боксе GGG, Бэнкс привел аналогию с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), третья встреча с которым считается одним из самых ожидаемых боев в боксе.
«С более длинным лагерем Геннадий выглядел бы
По словам тренера, с таким небольшим временем на подготовкуон не ждал от Головкина, что тот начнет делать в бою точно то же, что они отрабатывали на тренировках.
«Когда Роллс начал ловить GGG этими ударами, я почувствовал себя некомфортно, — признается Бэнкс. — Я хотел, чтобы Геннадий больше работал джебом и выдерживал определенный ритм. Потом, когда он разогрелся, стало лучше. Он начал выбрасывать удары. Это и было целью: просто постоянно держать Стива в напряжении ударами и понемногу его разваливать. Никто ведь не ставил задачу сходу ввалить
Отметим, что после победы над Роллсом Головкин бросил вызов Альваресу, который в сентябре 2018 года спустя год после ничьей победил его решением большинства судей и отобрал все титулы.