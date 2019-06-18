Тренер Головкина рассказал о тактике в дебютном бою и пообещал изменения к трилогии с «Канело»

Перед дебютным боем на стриминговом сервисе DAZN стороны успели поработать меньше полутора месяцев. В итоге Головкин 8 июня в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО), нанеся ему первое поражение в карьере.

Говоря об изменениях в боксе GGG, Бэнкс привел аналогию с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), третья встреча с которым считается одним из самых ожидаемых боев в боксе.

«С более длинным лагерем Геннадий выглядел бы по-другому. Был бы иной прогресс. Другими словами, если бы у него была встреча с “Канело”, то в ринге Головкина в тот день не было бы: недостаточно времени на полноценную подготовку. В целом с Роллсом получился неплохой старт. Вы увидели фундамент, который мы сейчас заливаем», — сказал Бэнкс в интервью BoxingScene.

По словам тренера, с таким небольшим временем на подготовкуон не ждал от Головкина, что тот начнет делать в бою точно то же, что они отрабатывали на тренировках.

«Когда Роллс начал ловить GGG этими ударами, я почувствовал себя некомфортно, — признается Бэнкс. — Я хотел, чтобы Геннадий больше работал джебом и выдерживал определенный ритм. Потом, когда он разогрелся, стало лучше. Он начал выбрасывать удары. Это и было целью: просто постоянно держать Стива в напряжении ударами и понемногу его разваливать. Никто ведь не ставил задачу сходу ввалить хоум-ран (игровая ситуация в бейсболе, считается одной из самой зрелищных моментов в игре — прим.Vesti.kz)».