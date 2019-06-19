«Народный чемпион вернулся». Twitter разблокировал аккаунт Геннадия Головкина
Сервис микроблогов Twitter разблокировал официальный аккаунт
Сервис микроблогов Twitter разблокировал официальный аккаунт
Об этом в своем твиттере сообщил сам GGG. «Народный чемпион вернулся в Twitter», — написал Головкин.
При этом английский вариант имени боксера претерпел изменение, о чем ранее говорил сам Головкин. Теперь к нему прибавилась еще одна буква — Gennadiy Golovkin (вместо Gennady).
О блокировке аккаунта стало известно 13 июня. В качестве причины указывались неназванные нарушения правил использования сервиса. Команда Головкина эту ситуацию пока не комментировала.
Ранее в похожей ситуации оказался
Возможно, аккаунт Головкина также пытались взломать хакеры.