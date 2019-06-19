«Народный чемпион вернулся». Twitter разблокировал аккаунт Геннадия Головкина

Источник: AFP 2019

Об этом в своем твиттере сообщил сам GGG. «Народный чемпион вернулся в Twitter», — написал Головкин.

При этом английский вариант имени боксера претерпел изменение, о чем ранее говорил сам Головкин. Теперь к нему прибавилась еще одна буква — Gennadiy Golovkin (вместо Gennady).

О блокировке аккаунта стало известно 13 июня. В качестве причины указывались неназванные нарушения правил использования сервиса. Команда Головкина эту ситуацию пока не комментировала.

Ранее в похожей ситуации оказался экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (27−0−1, 19 KO). Его Twitter-аккаунт подвергся хакерской атаке и был заблокирован. Позже его удалось восстановить.