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11:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Народный чемпион вернулся». Twitter разблокировал аккаунт Геннадия Головкина

Сервис микроблогов Twitter разблокировал официальный аккаунт экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО).

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Источник: AFP 2019

Об этом в своем твиттере сообщил сам GGG. «Народный чемпион вернулся в Twitter», — написал Головкин.

При этом английский вариант имени боксера претерпел изменение, о чем ранее говорил сам Головкин. Теперь к нему прибавилась еще одна буква — Gennadiy Golovkin (вместо Gennady).

О блокировке аккаунта стало известно 13 июня. В качестве причины указывались неназванные нарушения правил использования сервиса. Команда Головкина эту ситуацию пока не комментировала.

Ранее в похожей ситуации оказался экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (27−0−1, 19 KO). Его Twitter-аккаунт подвергся хакерской атаке и был заблокирован. Позже его удалось восстановить.

Возможно, аккаунт Головкина также пытались взломать хакеры.

Во время загрузки произошла ошибка.
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