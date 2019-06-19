Том Леффлер объяснил уход Головкина от Санчеса и оценил первый бой с новым тренером

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Напомним, в апреле GGG расстался с Абелем Санчесом, с которым сотрудничал девять лет. В мае Головкин представил нового наставника. Под руководством Бэнкса 8 июня в Нью-Йорке (США) он нокаутировал в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО). Для казахстанца этот бой стал первым на стриминговом сервисе DAZN.

«Все знают, насколько успешным был Геннадий с Абелем. Но, опять же, мы не стоим здесь и не говорим, что Головкин должен был все изменить. Именно поэтому Санчес с ним не работает. У Абеля с Геннадием была самая доминирующая серия за последнее время, — цитирует Леффлера BoxingScene.com. — Для Джонатана же прийти в кратчайшие сроки и быть таким успешным, как в бою с Роллсом — это серьезная заявка по поводу химии между ними, то, что они уже смогли сделать».

У Санчеса GGG тренировался с 2010 года. За это время Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью.