16-летний казахстанский профи-боксер с тремя нокаутами выступит в андеркарте Каната Ислама
Стала известна дата следующего боя 16-летнего казахстанского
Стала известна дата следующего боя 16-летнего казахстанского
Как сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» во ВКонтакте, Садуулы выступит в рамках вечера бокса 5 июля в Алматы. Соперник казахстанца пока неизвестен.
Свой последний бой Садуулы провел 24 марта в Алматы, когда одержал победу техническим нокаутом над 39-летним россиянином Александром Салтыковым (12−56−3, 7 КО).
Дастан Садуулы представляет промоутерскую компанию Tukeshov Boxing Promotions, которую возглавляет Жалгас Тукешов. На
Добавим, что главным событием вечера бокса 5 июля в Алматы станет бой Каната Ислама (25−0, 20 КО), который решил перейти из первого среднего веса в средний. На кону в поединке будет стоять пояс WBO