16-летний казахстанский профи-боксер с тремя нокаутами выступит в андеркарте Каната Ислама

Как сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» во ВКонтакте, Садуулы выступит в рамках вечера бокса 5 июля в Алматы. Соперник казахстанца пока неизвестен.

Добавим, что главным событием вечера бокса 5 июля в Алматы станет бой Каната Ислама (25−0, 20 КО), который решил перейти из первого среднего веса в средний. На кону в поединке будет стоять пояс WBO Inter-Continental. В андеркарте этого вечера выступит еще один казахстанец — непобежденный боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (12−0, 6 КО) проведет бой за два титула. Их соперники определятся позднее.