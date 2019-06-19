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11:27 (мск), источник: Vesti.kz

16-летний казахстанский профи-боксер с тремя нокаутами выступит в андеркарте Каната Ислама

Стала известна дата следующего боя 16-летнего казахстанского профи-боксера Дастана Садуулы (3−0, 3 КО), выступающего в легком весе.

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Как сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» во ВКонтакте, Садуулы выступит в рамках вечера бокса 5 июля в Алматы. Соперник казахстанца пока неизвестен.

Свой последний бой Садуулы провел 24 марта в Алматы, когда одержал победу техническим нокаутом над 39-летним россиянином Александром Салтыковым (12−56−3, 7 КО).

Дастан Садуулы представляет промоутерскую компанию Tukeshov Boxing Promotions, которую возглавляет Жалгас Тукешов. На профи-ринге он выступает с сентябре 2018 года.

Добавим, что главным событием вечера бокса 5 июля в Алматы станет бой Каната Ислама (25−0, 20 КО), который решил перейти из первого среднего веса в средний. На кону в поединке будет стоять пояс WBO Inter-Continental. В андеркарте этого вечера выступит еще один казахстанец — непобежденный боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (12−0, 6 КО) проведет бой за два титула. Их соперники определятся позднее.

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