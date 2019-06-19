Американец с семью нокаутами может стать соперником казахстанского супертяжеловеса в США

Их восьмираундовый поединок может состояться 12 июля в Холливуде (штат Флорида, США). Ранее было заявлено, что оппозицией казахстанца станет 38-летний бразилец Рафаэля Зумбано (39−16−1, 31 КО).

Опытный южноамериканец в последний раз боксировал в сентябре 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Был Зумбано в 2015 году соперником для нового чемпиона мира Энди Руиса-младшего (33−1, 22 КО): поединок продлился все восемь раундов, а американец выиграл по очкам.