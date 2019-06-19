Американец с семью нокаутами может стать соперником казахстанского супертяжеловеса в США
Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (8−0, 8 КО) в соперники может получить боксера из США с семью победами нокаутом, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (8−0, 8 КО) в соперники может получить боксера из США с семью победами нокаутом, передает корреспондент Vesti.kz.
Их восьмираундовый поединок может состояться 12 июля в Холливуде (штат Флорида, США). Ранее было заявлено, что оппозицией казахстанца станет 38-летний бразилец Рафаэля Зумбано (39−16−1, 31 КО).
Опытный южноамериканец в последний раз боксировал в сентябре 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Был Зумбано в 2015 году соперником для нового чемпиона мира Энди
Добавим, что вторым казахстанским участником вечера бокса в Холливуде должен стать 24-летний полулегковес Муса Турсынгалиев (9−0, 6 КО), чей соперник пока не назван. Главным событием шоу будет десятираундовый бой пуэрториканца Деррика Куэваса (21−0−1, 14 КО) с Хесусом Алберто Бельтраном (17−2−2, 10 КО) из Мексики.