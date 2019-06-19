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19:01 (мск), источник: Vesti.kz

Американец с семью нокаутами может стать соперником казахстанского супертяжеловеса в США

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (8−0, 8 КО) в соперники может получить боксера из США с семью победами нокаутом, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Их восьмираундовый поединок может состояться 12 июля в Холливуде (штат Флорида, США). Ранее было заявлено, что оппозицией казахстанца станет 38-летний бразилец Рафаэля Зумбано (39−16−1, 31 КО).

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Опытный южноамериканец в последний раз боксировал в сентябре 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Был Зумбано в 2015 году соперником для нового чемпиона мира Энди Руиса-младшего (33−1, 22 КО): поединок продлился все восемь раундов, а американец выиграл по очкам.

Добавим, что вторым казахстанским участником вечера бокса в Холливуде должен стать 24-летний полулегковес Муса Турсынгалиев (9−0, 6 КО), чей соперник пока не назван. Главным событием шоу будет десятираундовый бой пуэрториканца Деррика Куэваса (21−0−1, 14 КО) с Хесусом Алберто Бельтраном (17−2−2, 10 КО) из Мексики.

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