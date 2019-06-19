МОК разработал соревновательную программу боксерского турнира на ОИ-2020

Турнир пройдет в 13 весовых категориях, из которых мужчинам будет отведено восемь (от 48 до 52 кг, от 52 до 57 кг, от 57 до 63 кг, от 63 до 69 кг, от 69 до 75 кг, от 75 по 81 кг, от 81 до 91 кг, от 91 кг и выше), женщинам — пять (от 48 до 52 кг, от 54 до 57 кг, от 57 до 60 кг, от 64 до 69 кг и от 69 до 75 кг). Всего в турнире по боксу на Играх в Токио примут участие 286 спортсменов (186 мужчин и 100 женщин). Отмечается, что МОК пошел на значительное, по сравнению с Олимпийскими играми — 2016 в Рио-де-Жанейро, расширение женской квоты в ущерб мужской (в боксерском турнире Олимпиады-2016 участвовало 250 мужчин и 36 женщин — прим. ТАСС) для соблюдения гендерного равенства.