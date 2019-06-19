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19:38 (мск), источник: ТАСС

МОК разработал соревновательную программу боксерского турнира на ОИ-2020

ТАСС, 19 июня. Международный олимпийский комитет (МОК) разработал программу проведения турнира по боксу в рамках Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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В конце мая руководящий орган МОК вынес на рассмотрение сессии предложение лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) признания, что не позволит ей проводить боксерский турнир на предстоящей Олимпиаде.

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Бокс при этом было рекомендовано оставить в программе Игр, однако организацией турнира в Токио и квалификационных соревнований к нему займется МОК. Для реализации планов по проведению боксерского турнира была создана специальная комиссия.

Формат боксерского турнира Олимпиады 2020 года стал одной из главных тем исполкома МОК, заседание которого проходит в Лозанне.

Турнир пройдет в 13 весовых категориях, из которых мужчинам будет отведено восемь (от 48 до 52 кг, от 52 до 57 кг, от 57 до 63 кг, от 63 до 69 кг, от 69 до 75 кг, от 75 по 81 кг, от 81 до 91 кг, от 91 кг и выше), женщинам — пять (от 48 до 52 кг, от 54 до 57 кг, от 57 до 60 кг, от 64 до 69 кг и от 69 до 75 кг). Всего в турнире по боксу на Играх в Токио примут участие 286 спортсменов (186 мужчин и 100 женщин). Отмечается, что МОК пошел на значительное, по сравнению с Олимпийскими играми — 2016 в Рио-де-Жанейро, расширение женской квоты в ущерб мужской (в боксерском турнире Олимпиады-2016 участвовало 250 мужчин и 36 женщин — прим. ТАСС) для соблюдения гендерного равенства.

При этом спортивный директор МОК Кит Макконнелл на пресс-конференции по итогам первого дня исполкома сообщил, что организация пока еще не приняла решение о формате награждения боксеров бронзовыми медалями на Играх в Токио. В предыдущих олимпийских боксерских турнирах в каждой весовой категории было по два бронзовых призера.

Решения исполкома относительно боксерского турнира на Играх 2020 года должны пройти процедуру утверждения сессией МОК, заседание которой пройдет с 23 по 26 июня.

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