Чемпионаты мира по боксу в России не будут носить статус отборочных к ОИ-2020

Ранее МОК лишил статуса Международную ассоциацию бокса (AIBA). Таким образом, МОК будет самостоятельно проводить боксерские соревнования на Играх в Токио. Также отмечалось, что будут заново сформированы квалификационные требования. При этом генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в беседе с ТАСС отмечал, что российская сторона будет проводить работу по сохранению у проводимых в 2019 году в Екатеринбурге (мужской) и Улан-Удэ (женский) чемпионатов мира статуса отборочных к Олимпиаде.