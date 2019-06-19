Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
17Дым над водой
19:55 (мск), источник: ТАСС

Чемпионаты мира по боксу в России не будут носить статус отборочных к ОИ-2020

ТАСС, 19 июня. Мужской и женский чемпионаты мира 2019 года по боксу, которые пройдут в России, лишились статуса отборочных к Олимпийским играм — 2020 в Токио. Новый формат квалификации боксерского турнира представлен в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК).

Наверх

Ранее МОК лишил статуса Международную ассоциацию бокса (AIBA). Таким образом, МОК будет самостоятельно проводить боксерские соревнования на Играх в Токио. Также отмечалось, что будут заново сформированы квалификационные требования. При этом генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в беседе с ТАСС отмечал, что российская сторона будет проводить работу по сохранению у проводимых в 2019 году в Екатеринбурге (мужской) и Улан-Удэ (женский) чемпионатов мира статуса отборочных к Олимпиаде.

Согласно новому формату квалификации, отбор на Игры будет проводиться на четырех континентальных турнирах, а также на так называемом Всемирном квалификационном турнире. Указанные соревнования будут проводиться в период с января по май 2020 года, страны, которые примут мероприятия, будут определены из числа организаторов прошлых и будущих Олимпийских игр.

Олимпиада 2020 года пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.

 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
«Я отдаю “Спартак” болельщикам». Революция Леонида Федуна
Допинговый Чернобыль. В Чувашии беда, но чиновники не верят
«Барселона» расстанется с двумя игроками ради Неймара
ХК «Спартак» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина
«Ни за что не стыдно»: как Глушаков ушел из «Спартака»
ЦСКА выкупил трансфер Влашича
Тульский «Арсенал» узнал возможного соперника в Лиге Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь