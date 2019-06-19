Россия будет претендовать на проведение боксерской квалификации к ОИ-2020

В среду стало известно, что мужской и женский чемпионаты мира 2019 года по боксу, которые пройдут в России, лишились статуса отборочных к Олимпийским играм в Токио. Международный олимпийский комитет (МОК) представил новый формат квалификации боксерского турнира. Из-за лишения статуса Международной ассоциации бокса (AIBA), МОК будет самостоятельно проводить боксерские соревнования на предстоящих Играх в Токио.
«Ничего страшного, что чемпионаты мира не будут носить статус отборочных. Мы все равно проведем их на высочайшем уровне. Мы боролись за право проведения именно чемпионатов мира, а вопрос квалификации уже вторичен», — заявил Кремлев.
«Мы будем бороться за право проведения одного из квалификационных турниров на Олимпийские игры. Всем известно, что мы сможем провести подобное мероприятие на самом высоком уровне», — заключил он.
Чемпионат мира по боксу среди мужчин состоится с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге, среди женщин — 3—13 октября в Улан-Удэ. Олимпиада 2020 года пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.