Россия будет претендовать на проведение боксерской квалификации к ОИ-2020

Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что мужской и женский чемпионаты мира 2019 года по боксу, которые пройдут в России, лишились статуса отборочных к Олимпийским играм в Токио. Международный олимпийский комитет (МОК) представил новый формат квалификации боксерского турнира. Из-за лишения статуса Международной ассоциации бокса (AIBA), МОК будет самостоятельно проводить боксерские соревнования на предстоящих Играх в Токио.

«Ничего страшного, что чемпионаты мира не будут носить статус отборочных. Мы все равно проведем их на высочайшем уровне. Мы боролись за право проведения именно чемпионатов мира, а вопрос квалификации уже вторичен», — заявил Кремлев.

«Мы будем бороться за право проведения одного из квалификационных турниров на Олимпийские игры. Всем известно, что мы сможем провести подобное мероприятие на самом высоком уровне», — заключил он.