Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Главные звёзды молодёжного Евро
15Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Кадры из зала суда
19 июня, источник: ТАСС

Россия будет претендовать на проведение боксерской квалификации к ОИ-2020

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия будет бороться за право проведения квалификационного турнира по боксу к Олимпийским играм 2020 года. Об этом заявил ТАСС в среду генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что мужской и женский чемпионаты мира 2019 года по боксу, которые пройдут в России, лишились статуса отборочных к Олимпийским играм в Токио. Международный олимпийский комитет (МОК) представил новый формат квалификации боксерского турнира. Из-за лишения статуса Международной ассоциации бокса (AIBA), МОК будет самостоятельно проводить боксерские соревнования на предстоящих Играх в Токио.

«Ничего страшного, что чемпионаты мира не будут носить статус отборочных. Мы все равно проведем их на высочайшем уровне. Мы боролись за право проведения именно чемпионатов мира, а вопрос квалификации уже вторичен», — заявил Кремлев.

«Мы будем бороться за право проведения одного из квалификационных турниров на Олимпийские игры. Всем известно, что мы сможем провести подобное мероприятие на самом высоком уровне», — заключил он.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин состоится с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге, среди женщин — 3—13 октября в Улан-Удэ. Олимпиада 2020 года пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.

 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
«Я отдаю “Спартак” болельщикам». Революция Леонида Федуна
Коррупция и репрессии: чем известны Европейские игры
«Игроки должны отдать все»: Неймар бежит из Парижа
ФК «Милан» объявил о назначении нового главного тренера
«Ни за что не стыдно»: как Глушаков ушел из «Спартака»
Гинер все купил: Влашич остается в ЦСКА
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» устроил праздник дочери
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь