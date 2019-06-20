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20 июня, источник: Vesti.kz

«Канело» из-за ненависти к Головкину готов сорвать трилогию и испортить планы своим промоутерам

Авторитетный американский журналист Ланс Пагмайер из The Athletic назвал единственную преграду для третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), который владеет титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе.

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Источник: Reviewjournal.com

Сначала Пагмайер сообщил, что пообщался с президентом Golden Boy Эриком Гомесом и тот заявил, что сентябрьский бой Альвареса еще не утвержден.

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Через несколько часов журналист со ссылкой на свой источник опубликовал следующий твит, в котором упомянул стриминговый сервис DAZN и владельца Golden Boy Оскара Де Ла Хойю.

«Одна вещь, которую я слышал вчера: «DAZN хочет этот бой. Геннадий хочет этот бой, Оскар и Эрик тоже. Я думаю, что «Канело» так сильно не любит Головкину, что не хочет, чтобы тот делал деньги на нем … Эта драка еще не закончена», — написал Пагмайер.

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Накануне стало известно, что Головкин и Альварес начали переговоры о трилогии. Информацию об этом распространил корреспондент Sport Illustrated и ведущий стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникс.

Напомним, что первый бой Головкина и Альвареса в сентябре 2018 года завершился скандальной ничьей, а через 12 месяцев решением большинства судей победил мексиканец. Это поражение стало для казахстанца первым в карьере и лишило его титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

В июне Головкин вернулся на ринг и провел первый бой из шести по контракту с DAZN. Казахстанец на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО), после чего бросил вызов Альваресу — мексиканец отреагировал на это, а Де Ла Хойя поставил условие для трилогии.

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