Как казахстанские боксеры добывали лицензии на Олимпиады?

Источник: AP 2019

Для отечественной сборной, в принципе, ничего не изменилось. В отборе к последним двум Олимпиадах казахстанские боксеры добирали участников через континентальную квалификацию. Если к Играм-2012 году половина сборников квалифицировалась через ЧМ-2011, то к следующей Олимпиаде только один спортсмен вышел по итогам мирового турнира. Были еще лицензии были получены через такие турниры, как WSB и APB.

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Олимпиада-2012

Биржан Жакипов (до 49 килограммов) — прошел через азиатскую квалификацию и дошел до четвертьфинала турнира.

Ильяс Сулейменов (до 52 килограммов) — прошел через азиатскую квалификацию и дошел до 1/8 финала.

Канат Абуталипов (до 56 килограммов) — получил лицензию через Всемирную серию бокса (WSB) и дошел до 1/8 финала.

Гани Жайлауов (до 60 килограммов) — получил лицензию через ЧМ-2011 и дошел четвертьфинала турнира.

Данияр Елеусинов (до 64 килограммов) — прошел через азиатскую квалификацию и дошел до четвертьфинала турнира.

Серик Сапиев (до 69 килограммов) — получил лицензию через ЧМ-2011 и выиграл «золото» Игр-2012.

Данабек Сужанов (до 75 килограммов) — получил лицензию через ЧМ-2011 и вылетел в первом круге.

Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма) — получил лицензию через ЧМ-2011 и выиграл «серебро» Игр-2012.

В категории до 91 килограмма представлен не был.

Иван Дычко (свыше 91 килограмма) — получил лицензию через ЧМ-2011 и выиграл «бронзу» Игр-2012.

Олимпиада-2016

Биржан Жакипов (до 49 килограммов) — прошел по рейтингу APB и дошел до четвертьфинала турнира.

Олжас Саттыбаев (до 52 килограммов) — прошел через азиатскую квалификацию и дошел до 1/8 финала.

Кайрат Ералиев (до 52 килограммов) — прошел через азиатскую квалификацию и дошел до 1/8 финала.

Берик Абдрахманов (до 60 килограммов) — прошел через азиатскую квалификацию и вылетел в первом круге.

Абылайхан Жусупов (до 64 килограммов) — прошел через азиатскую квалификацию и вылетел в первом круге.

Данияр Елеусинов (до 69 килограммов) — получил лицензию через ЧМ-2015 и выиграл «золото» Игр-2016.

Жанибек Алимханулы (до 75 килограммов) — прошел через азиатскую квалификацию и дошел до четвертьфинала турнира.

Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма) — прошел через азиатскую квалификацию и выиграл «серебро» Игр-2016.

Василий Левит (до 91 килограмма) — получил лицензию через Всемирную серию бокса (WSB) и выиграл «серебро» Игр-2016.

Иван Дычко (свыше 91 килограмма) — прошел через азиатскую квалификацию и выиграл «бронзу» Игр-2016.

Если бы на следующую Олимпиаду квалифицировались по ЧМ-2017, то на Игры поехали бы Кайрат Ералиев (до 56 килограммов, «золото»), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов, «серебро»). Оставшиеся медалисты отправились бы в континентальную квалификацию, а те, кто без наград, могли квалифицироваться уже на чемпионате через «утешительный» турнир.

Поэтому, по сути, для казахстанских боксеров ничего не меняется. Можно ведь даже с мировой медалью остаться без лицензии. Региональный квалификационный турнир итак будет основным для отбора на Игры-2020. Только чемпионы мира чувствовали себя комфортно, но теперь и им придется биться за путевку на главный старт в карьере.