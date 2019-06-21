Рамирес заявил о желании провести следующий бой с Гвоздиком или Ковалевым

— Когда будет ваш следующий бой?
— Может быть в сентябре. Это может быть титульный бой, и я смогу завоевать еще один чемпионский пояс. Посмотрим.
— С кем вы хотите подраться?
— С любым. С Гвоздиком, Ковалевым, с тем, кто хорош в дивизионе, с кем захотят увидеть меня фаны. Спросите фанов, кого они хотят увидеть, и давайте сделаем это.
— Вы видели поединок Джошуа против Руиса? Что вы думаете о этом бое?
— Это был отличный поединок. Я выиграл 2000 долларов на ставке.
— А сколько вы ставили?
— 200 долларов.
— Кто сейчас лучший супертяж?
— Я думаю, это Энди Руис. Вторым идет Уайлдер, третьим — Фьюри и четвертым — Джошуа.
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