Рамирес заявил о желании провести следующий бой с Гвоздиком или Ковалевым

Источник: AP 2019

— Когда будет ваш следующий бой?

— Может быть в сентябре. Это может быть титульный бой, и я смогу завоевать еще один чемпионский пояс. Посмотрим.

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— С кем вы хотите подраться?

— С любым. С Гвоздиком, Ковалевым, с тем, кто хорош в дивизионе, с кем захотят увидеть меня фаны. Спросите фанов, кого они хотят увидеть, и давайте сделаем это.

— Вы видели поединок Джошуа против Руиса? Что вы думаете о этом бое?

— Это был отличный поединок. Я выиграл 2000 долларов на ставке.

— А сколько вы ставили?

— 200 долларов.

— Кто сейчас лучший супертяж?

— Я думаю, это Энди Руис. Вторым идет Уайлдер, третьим — Фьюри и четвертым — Джошуа.

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