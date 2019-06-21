Поветкин проведет бой 12 июля в Саудовской Аравии

Поветкин в сентябре прошлого года уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В конце прошлого года Поветкин перенес операцию на локтях, после чего не выходил на ринг.