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13:20 (мск), источник: ТАСС

Поветкин проведет бой 12 июля в Саудовской Аравии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин проведет следующий поединок 12 июля в Саудовской Аравии на турнире в Джидде. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба промоутерской компании World of Boxing Promotions.

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Имя соперника россиянина будет объявлено позднее.

Поветкин в сентябре прошлого года уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В конце прошлого года Поветкин перенес операцию на локтях, после чего не выходил на ринг.

Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA. Всего на счету Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

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