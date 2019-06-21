Геннадий Головкин прибыл в Париж
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) прибыл в Париж, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) прибыл в Париж, передает корреспондент Vesti.kz.
Он опубликовал фото в Instagram вместе с
В 2016 году Головкин посещал Париж по приглашению компании Jordan и тогда попробовал себя в качестве тренера, проведя занятие по боксу для журналистов.
Накануне стало известно, что команда Головкина ведет переговоры о третьем бое с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО). Казахстанец последний раз выходил на ринг 8 июня, когда нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО) и дебютировал на стриминговом сервисе DAZN.