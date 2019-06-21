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14:22 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин прибыл в Париж

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) прибыл в Париж, передает корреспондент Vesti.kz.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Он опубликовал фото в Instagram вместе с братом-двойняшкой и тренером Максимом. Цель визита в столицу Францию не называется, но не исключено, что это туристическая поездка.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2016 году Головкин посещал Париж по приглашению компании Jordan и тогда попробовал себя в качестве тренера, проведя занятие по боксу для журналистов.

Накануне стало известно, что команда Головкина ведет переговоры о третьем бое с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО). Казахстанец последний раз выходил на ринг 8 июня, когда нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО) и дебютировал на стриминговом сервисе DAZN.

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