Роуч пригласил Джошуа в свой зал после поражения от тренировавшегося с Головкиным боксера

Источник: AFP 2019

1 июня Джошуа сенсационно проиграл американскому мексиканцу Энди Руису (33−1, 22 КО), который отобрал у него титулы WBA (Super), WBO, IBF и IBO. За семь раундов британец четырежды оказывался в нокдауне, а это поражение стало для него первым в карьере и испортило дебют в США.

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«У Джошуа слишком много мышц, — считает Роуч. — Выглядит это хорошо, но не так хорошо отражается на его боевой форме, в двух прошлых боях он был заметно уставшим. Хочу сказать одно: Джошуа нужен новый тренер, и я хотел бы занять это место, потому что мне нравится Энтони. Я не пытаюсь украсть у кого-то бойца, но британцу стоит вернуться к олимпийской базе, тогда он действительно был хорошим боксером».

Ранее сообщалось, что Джошуа после поражения от Руиса расстался с тренером Робертом Маккракеном, но официального заявления пока не было.