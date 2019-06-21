Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Главные звёзды молодёжного Евро
17Дым над водой
14:40 (мск), источник: Vesti.kz

Роуч пригласил Джошуа в свой зал после поражения от тренировавшегося с Головкиным боксера

Известный американский тренер Фредди Роуч предложил свои услугу бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа (22−1, 21 КО), сообщает ToFight.ru.

Наверх
Источник: AFP 2019

1 июня Джошуа сенсационно проиграл американскому мексиканцу Энди Руису (33−1, 22 КО), который отобрал у него титулы WBA (Super), WBO, IBF и IBO. За семь раундов британец четырежды оказывался в нокдауне, а это поражение стало для него первым в карьере и испортило дебют в США.

Читайте также
Энтони Джошуа объявил дату реванша против тренировавшегося с Головкиным боксера

«У Джошуа слишком много мышц, — считает Роуч. — Выглядит это хорошо, но не так хорошо отражается на его боевой форме, в двух прошлых боях он был заметно уставшим. Хочу сказать одно: Джошуа нужен новый тренер, и я хотел бы занять это место, потому что мне нравится Энтони. Я не пытаюсь украсть у кого-то бойца, но британцу стоит вернуться к олимпийской базе, тогда он действительно был хорошим боксером».

Ранее сообщалось, что Джошуа после поражения от Руиса расстался с тренером Робертом Маккракеном, но официального заявления пока не было.

В 2016 году Руис тренировался вместе с тогдашним чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) у Абеля Санчеса. Оба боксера ушли от него после первых поражений в карьере: американский мексиканец сделал это в конце 2016 года, а казахстанец — в апреле 2019-го.

Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Больше Бузовой: сколько дает реклама Медведевой и Загитовой
Аргентинский футболист перешел в московский «Спартак»
Черчесов: Если нужен спортсмен, лучший Роналду, креатив — Месси
Задушить четверными: Тутберидзе атакует Медведеву
«Интер» согласовал контракт с форвардом МЮ
Россиянин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» «Макларен»
Американский боксер - вероятный соперник Поветкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь