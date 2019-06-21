Геннадий Головкин рассказал о цели поездки в Париж
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) рассказал о цели поездки в Париж, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) рассказал о цели поездки в Париж, передает корреспондент Vesti.kz.
В столицу Франции GGG прибыл по приглашению американского модельера Вирджила Абло, который сейчас занимает креативного директора бренда Louis Vuitton.
«Спасибо Louis Vuitton за приглашение на показ своей новой мужской коллекции #LVMenSS20. Был рад знакомству, Вирджил», — написал Головкин в Instagram.
Добавим, что вчера, 20 июня стало известно, что команда Головкина ведет переговоры о третьем бое с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО). Казахстанец последний раз выходил на ринг 8 июня, когда нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО) и дебютировал на стриминговом сервисе DAZN.