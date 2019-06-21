Кто следующий? Выбираем соперника Головкина по второму бою на DAZN

Источник: Vesti.kz

В среднем дивизионе найдется несколько боксеров, способных составить конкуренцию Головкину. 37-летний казахстанец вернулся в красивом стиле, уже в четвертом раунде нокаутировав Роллса. Теперь перед GGG стоит непростая задача найти себе более солидного оппонента.

1. Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 34 КО, Мексика)

Мексиканский боксер сейчас на пике своей популярности. Он подписал многомиллионный контракт с DAZN и уверенно победил американца Дэниэла Джейкобса, добавив пояс IBF к своим WBC и WBA (Super). Третье противостояние Головкина с «Канело» пророчат на сентябрь этого года. Многие болельщики считают данный бой лучшим не только в дивизионе, но и во всем боксе.

2. Деметриус Андраде (27−0, 17 КО, США)

Американский боксер стремительно ворвался в число главных игроков дивизиона. Уже на следующей неделе он проведет защиту своего пояса WBO против поляка Мацея Сулецки. Если Андраде удастся защитить свой титул, то он может встретиться осенью с Головкиным — именно это было главным условием промоутерской компании Golden Boy для проведения третьего боя с «Канело».

3. Мацей Сулецки (28−1, 11 KO, Польша)

Крепкий поляк может отобрать пояс у Андраде, что сделает его лакомым кусочком для Головкина. Сулецки побеждал экс-соперников GGG — американца Габриэля Росадо и соотечественника Гжегожа Проксу. В его пассиве лишь одно поражение — в начале года поляк уступил Джейкобсу судейским решением.

4. Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО, Великобритания)

Могли Сондерс и Головкин встретиться еще в 2018 году, но команда GGG выбрала Альвареса, отложив объединение поясов на будущее. Сейчас британец, владеет титулом чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе. Он по-прежнему любит «пошуметь» в социальных сетях. Недавно он призвал своего менеджера и DAZN организовать бой с GGG.

5. Джермалл Чарло (28−0, 21 КО, США)

Американец владеет поясом «временного» чемпиона по линии WBC. После второй встречи Головкина и Альвареса он стал кандидатом на бой с одним из них. Причем сначала американец должен был встретитьсяс мексиканцем, но затем его «чуть не утвердили» на поединок с Головкиным. Не исключено, что Джермалл может встретиться с GGG уже в этом году.

6. Каллум Смит (25−0, 18 КО, Великобритания)

Чемпион мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе и победитель первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) уже назывался в качестве возможного соперника Головкина. Их бой мог пройти в Великобритании, но стороны не смогли договориться. Сейчас Смит настроен встретиться с «Канело», однако и бой с GGG может состояться.

7 Хайме Мунгия (33−0, 26 КО, Мексика)

Мексиканский боксер стремительно ворвался в элиту профессионального бокса. Благодаря его желанию стать соперником Головкина в прошлом году, весь мир узнал о Мунгие. Тогда ему запретили драться с GGG, но сейчас он набрался опыта и успел завоевать титул WBO в первом среднем весе. Хайме планирует перейти в средний дивизион и осуществить свое желание помериться силами с Головкиным.