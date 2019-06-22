Валуев рассказал об «условно смертельном» заболевании

Источник: РИА "Новости"

По словам 45-летнего Валуева, имеющееся у него заболевание можно назвать «условно смертельным». Несмотря на несколько операций, до конца избавиться от опухоли в мозгу ему не удалось.

«Сейчас мне необходимо ежемесячно проходить терапию», — заявил он. Оттягивание проблемы, по его словам, грозит ухудшением состояния.

О том, что опухоль в мозгу стала причиной завершения спортивной карьеры Валуева, стало известно в 2013 года. Тогда боксер признался, что доброкачественное образование угрожало его жизни.