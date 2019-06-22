Обязан ли драться с Головкиным? Раскрыты детали контракта «Канело» и доход от двух боев на DAZN

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«Канело» перешел на платформу осенью 2018 года, заключив пятилетний контракт на 11 боев с гарантированным гонораром 365 миллионов долларов. Соглашение с DAZN мексиканец подписал после того, как в сентябре победил в матче-реванше казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО), нанеся тому первое поражение в карьере и отобрав чемпионские титулы.

«DAZN заплатит Альваресу 365 миллионов долларов за 11 поединков. Два из них он уже провел — бой против Рокки Филдинга, за который он заработал 15 миллионов долларов, а противостояние с Дэниэлом Джейкобсом принесло 30 миллионов долларов. По словам Гомеса, в контракте (с DAZN) не оговорено, что Альварес обязан драться с Головкиным, чтобы получить всю эту прибыль», — пишет Yahoo! Sports.

Ранее промоутер дал понять, что судьба трилогии зависит от «Канело» и для мексиканца не имеет значения денежный вопрос. На ринг он планирует вернутся в сентябре.

Тем не менее, стороны начали переговоры о третьем поединке, но столкнулись со сложностями. Основная причина разногласий — место проведения боя. Так, мексиканец намерен завершить трилогию в Лас-Вегасе, однако казахстанец против такого варианта.

Что касается Головкина, то он в марте подписал трехлетний контракт с DAZN на шесть боев. По информацииYahoo! Sports, эта сделка принесет GGG более 100 миллионов долларов.