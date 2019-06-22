Кудряшов заявил о большом желании провести реванш с Макабу

«Я бы очень хотел реванш. И зрителям это было бы интересно. Ведь у нас неплохая рубка получилась в первый раз, и это может произойти и во второй. Мне очень интересен реванш, — сказал Кудряшов по телефону. — Мысли о завершении карьеры? Я люблю драться. Жизнь у нас одна, и нужно делать то, что любишь. Да, советчиков много. Я прислушиваюсь к людям, но принимаю решения сам».