Кудряшов заявил о большом желании провести реванш с Макабу
МИНСК, 22 июн — РИА Новости, Василий
МИНСК, 22 июн — РИА Новости, Василий
Кудряшов 16 июня техническим нокаутом в пятом раунде проиграл Макабу в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе. Ранее Кудряшов рассказал РИА Новости, что в этом поединке получил перелом носа, но уже успешно перенес операцию.
«Я бы очень хотел реванш. И зрителям это было бы интересно. Ведь у нас неплохая рубка получилась в первый раз, и это может произойти и во второй. Мне очень интересен реванш, — сказал Кудряшов по телефону. — Мысли о завершении карьеры? Я люблю драться. Жизнь у нас одна, и нужно делать то, что любишь. Да, советчиков много. Я прислушиваюсь к людям, но принимаю решения сам».