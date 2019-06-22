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17:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кудряшов заявил о большом желании провести реванш с Макабу

МИНСК, 22 июн — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил РИА Новости, что очень заинтересован в проведении реванша с Илунгой Макабу из ДР Конго.

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Источник: РИА "Новости"

Кудряшов 16 июня техническим нокаутом в пятом раунде проиграл Макабу в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе. Ранее Кудряшов рассказал РИА Новости, что в этом поединке получил перелом носа, но уже успешно перенес операцию.

«Я бы очень хотел реванш. И зрителям это было бы интересно. Ведь у нас неплохая рубка получилась в первый раз, и это может произойти и во второй. Мне очень интересен реванш, — сказал Кудряшов по телефону. — Мысли о завершении карьеры? Я люблю драться. Жизнь у нас одна, и нужно делать то, что любишь. Да, советчиков много. Я прислушиваюсь к людям, но принимаю решения сам».

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