Кравцов: Алоян может вернуться в любительский бокс

Источник: РИА "Новости"

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, чемпионом мира 2011 и 2013 годов (в весовой категории до 52 кг). В статусе профессионала российский боксер провел пять боев и одержал четыре победы. Свой шестой бой Алоян должен был провести в апреле в Кемерово, но этот поединок был перенесен из-за травмы россиянина.

«Сейчас у него полным ходом идет реабилитация, и в августе мы будем четко понимать, что со здоровьем. Дай бог, все будет нормально, и мы на ноябрь будем планировать бой. Плюс Миша еще рассматривает возможность возвращения в любительский бокс. Ведь после Олимпиады-2016 (когда боксер из-за положительной допинг-пробы был лишен серебра — ред.) у него не было никакой дисквалификации», — сказал Кравцов.

Кравцов рассказал, что Алоян не рассматривается в качестве участника домашнего чемпионата мира, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге. «Однозначно нет. Здесь ситуация следующая: мы смотрим молодых боксеров. Если они доказывают свою состоятельность, то Миша больше будет ориентироваться на профессиональный бокс. Если ребята не покажут нужного результата, то будет рассматриваться вариант возвращения», — добавил специалист.