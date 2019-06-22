Кравцов: Алоян может вернуться в любительский бокс
МИНСК, 22 июн — РИА Новости, Василий
МИНСК, 22 июн — РИА Новости, Василий
Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, чемпионом мира 2011 и 2013 годов (в весовой категории до 52 кг). В статусе профессионала российский боксер провел пять боев и одержал четыре победы. Свой шестой бой Алоян должен был провести в апреле в Кемерово, но этот поединок был перенесен
«Сейчас у него полным ходом идет реабилитация, и в августе мы будем четко понимать, что со здоровьем. Дай бог, все будет нормально, и мы на ноябрь будем планировать бой. Плюс Миша еще рассматривает возможность возвращения в любительский бокс. Ведь после Олимпиады-2016 (когда боксер
Кравцов рассказал, что Алоян не рассматривается в качестве участника домашнего чемпионата мира, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге. «Однозначно нет. Здесь ситуация следующая: мы смотрим молодых боксеров. Если они доказывают свою состоятельность, то Миша больше будет ориентироваться на профессиональный бокс. Если ребята не покажут нужного результата, то будет рассматриваться вариант возвращения», — добавил специалист.
«Нужно сначала доказать свою состоятельность и попасть в команду, потом отобраться на турнир, — заметил Кравцов, отвечая на вопрос о возможном участии Алояна в Олимпиаде в Токио. — Никаких привилегий ни у кого нет. При этом Миша может быстро переключаться с профессионального бокса на любительский, что доказала Олимпиада в