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18:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кравцов: Алоян может вернуться в любительский бокс

МИНСК, 22 июн — РИА Новости, Василий Конов-мл. Россиянин Михаил Алоян рассматривает возможность возвращения из профессионального в любительский бокс, заявил РИА Новости работающий со спортсменом главный тренер сборной России Эдуард Кравцов.

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Источник: РИА "Новости"

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, чемпионом мира 2011 и 2013 годов (в весовой категории до 52 кг). В статусе профессионала российский боксер провел пять боев и одержал четыре победы. Свой шестой бой Алоян должен был провести в апреле в Кемерово, но этот поединок был перенесен из-за травмы россиянина.

«Сейчас у него полным ходом идет реабилитация, и в августе мы будем четко понимать, что со здоровьем. Дай бог, все будет нормально, и мы на ноябрь будем планировать бой. Плюс Миша еще рассматривает возможность возвращения в любительский бокс. Ведь после Олимпиады-2016 (когда боксер из-за положительной допинг-пробы был лишен серебра — ред.) у него не было никакой дисквалификации», — сказал Кравцов.

Кравцов рассказал, что Алоян не рассматривается в качестве участника домашнего чемпионата мира, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге. «Однозначно нет. Здесь ситуация следующая: мы смотрим молодых боксеров. Если они доказывают свою состоятельность, то Миша больше будет ориентироваться на профессиональный бокс. Если ребята не покажут нужного результата, то будет рассматриваться вариант возвращения», — добавил специалист.

«Нужно сначала доказать свою состоятельность и попасть в команду, потом отобраться на турнир, — заметил Кравцов, отвечая на вопрос о возможном участии Алояна в Олимпиаде в Токио. — Никаких привилегий ни у кого нет. При этом Миша может быстро переключаться с профессионального бокса на любительский, что доказала Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Ведь за полтора года до нее Миша провел по любителям всего два боя».

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