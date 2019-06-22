Переговоры Головкина и «Канело» о трилогии зашли в тупик. Названа причина

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Ранее стало известно, что стороны начали переговоры. Однако, как информирует FightSports, они зашли в тупик. Причина разногласий — выбор места проведения поединка.

Читайте также Геннадий Головкин рассказал о цели поездки в Париж

«Головкин хочет отомстить “Канело” за поражение, но отказывается возвращаться на место их первых двух боев. Первым об этом сообщил Крис Мэнникс из Sports Illustrated. Переговоры зашли в тупик из-за того, что Головкин отказывается драться в Лас-Вегасе, где Альварес выиграл матч-реванш и где их первый бой в 2017 году завершился ничьей. Как и в случае с их боем в 2018 году, Оскар Де Ла Хойя, промоутер Альвареса, начнет искать других противников для чемпиона на 14 сентября, если они не достигнут соглашения к 21 июня», — пишет издание.

Напомним, 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) Головкин провел первый бой из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN. Казахстанец в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО), после чего бросил вызов Альваресу и предложил провести третий поединок в сентябре.