Переговоры Головкина и «Канело» о трилогии зашли в тупик. Названа причина
Третий поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) и казахстанским
Третий поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) и казахстанским
Ранее стало известно, что стороны начали переговоры. Однако, как информирует FightSports, они зашли в тупик. Причина разногласий — выбор места проведения поединка.
«Головкин хочет отомстить “Канело” за поражение, но отказывается возвращаться на место их первых двух боев. Первым об этом сообщил Крис Мэнникс из Sports Illustrated. Переговоры зашли в тупик
Напомним, 8 июня на арене Madison Square Garden в
Со своей стороны, Альварес и его промоутер Оскар Де Ла Хойя заявляли, что необходимым условием для третьего боя является наличие у Головкина чемпионского пояса. Сам GGG заявил в ответ, что вопрос о трилогии является практически решенным, так как он является партнером DAZN, на контракте у которого находится «Канело», а поскольку DAZN платит ему деньги, он и диктует, с кем «Канело» должен встречаться.