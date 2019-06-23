Стал известен соперник Каната Ислама по первому бою после длительного простоя

Им станет 36-летний доминиканский боксер Хулио де Хесус (28−1, 27 КО) по прозвищу La Para. На профи ринге он провел 28 боев, из которых 27 выиграл, причем 24 нокаутом. Единственное поражение в карьере он потерпел в августе 2012 года от соотечественника Виктора Кайо (32−6, 23 КО), причем это поражение стало досрочным для Хесуса.

Поединок состоится 5 июля в Алматы. Для Хесуса это будет первый бой в другой стране, так как все свои поединки он провел в Доминиканской Республике.

Напомним, последний поединок Ислам провел 9 сентября 2017 года, когда в Астане в девятом раунде поединка за региональные пояса WBO NABO и WBA NABA в первом среднем весе нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО). Следующий поединок казахстанца был намечен на 23 июня в Лос-Анджелесе, но казахстанец травмировал ногу и отменил поединок.

В конце прошлого года Ислам сообщил о возвращении на ринг, но его подготовка была отложена. После этого казахстанец прокомментировал свое длительное отсутствие и заявил, что планирует боксировать до 40 лет.