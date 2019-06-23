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15:23 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен соперник Каната Ислама по первому бою после длительного простоя

Стал известен соперник казахстанского боксера Каната Ислама (25−0, 20 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Им станет 36-летний доминиканский боксер Хулио де Хесус (28−1, 27 КО) по прозвищу La Para. На профи ринге он провел 28 боев, из которых 27 выиграл, причем 24 нокаутом. Единственное поражение в карьере он потерпел в августе 2012 года от соотечественника Виктора Кайо (32−6, 23 КО), причем это поражение стало досрочным для Хесуса.

Поединок состоится 5 июля в Алматы. Для Хесуса это будет первый бой в другой стране, так как все свои поединки он провел в Доминиканской Республике.

Напомним, последний поединок Ислам провел 9 сентября 2017 года, когда в Астане в девятом раунде поединка за региональные пояса WBO NABO и WBA NABA в первом среднем весе нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО). Следующий поединок казахстанца был намечен на 23 июня в Лос-Анджелесе, но казахстанец травмировал ногу и отменил поединок.

В конце прошлого года Ислам сообщил о возвращении на ринг, но его подготовка была отложена. После этого казахстанец прокомментировал свое длительное отсутствие и заявил, что планирует боксировать до 40 лет.

В начале июня Ислам объявил о возвращении на ринг и, что на кону поединка в Алматы будет стоять пояс WBO Inter-Continental в среднем весе.

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