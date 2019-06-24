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09:56 (мск), источник: Vesti.kz

Брат-близнец обязательного соперника Головкина брутально нокаутировал соперника «двоечкой»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе американец Джермелл Чарло (32−1, 16 KO) досрочно победил мексиканца Хорхе Коту (28−4, 25 KO).

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Источник: Reuters

Их поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене Mandalay Bay Resort ` Casino в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Развязка наступила в третьем раунде. Сначала е-Чарло в обмене поймал соперника правым хуком, отправив оппонента в нокдаун.

Кота поднялся и пожелал продолжить бой, но был незамедлительно снесен с ног двоечкой — мексиканец упал за канаты, раскинув руки, и долго не мог подняться. Как итог, победа Чарло нокаутом.

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При этом изначально Чарло должен был встретиться с земляком-чемпионом WBC Тони Харрисоном (28−2, 21 КО), однако тот получил травму. Боксеры намерены провести реванш позже в этом году. Напомним, в декабре 2018-го Харрисон довольно неожиданно (и спорно) отобрал у е-Чарло титул, нанеся тому первое поражение в карьере.

Напомним, Джермелл Чарло является братом-близнецом обязательного соперника казахстанца Геннадия Головкина — Джермалла Чарло, владеющего поясом «временного» чемпиона WBC в среднем весе.

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