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11:14 (мск), источник: Vesti.kz

Российские СМИ «вернули» Головкину титул и назвали забавным его нокаут в дебюте на DAZN

Российский сайт «Реальное Время» составил рейтинг лучших нокаутов первой половины 2019 года в боксе и ММА, куда включил досрочную победу казахстанского экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (39−1−1, 34 КО) над канадцем Стивом Роллсом (19−1,10 КО).

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Их поединок состоялся 8 июня в Нью-Йорке (США) и завершился победой Головкина нокаутом в четвертом раунде. Для казахстанца этот бой стал дебютным на стриминговом сервисе DAZN, а Роллс потерпел первое поражение в карьере.

«Нокаут-тычок

В начале июня казахстанец Головкин проводил очередную защиту титула (прим. — у GGG нет поясов). В соперниках у него был канадец Стив Роллс, который до этого боя не проигрывал ни разу за карьеру. Головкин на протяжении всего поединка имел преимущество. В четвертом раунде Геннадий провел серию ударов, после которой Роллс уже не сумел подняться. Таким образом, Головкин одержал 39-ю победу на профессиональном ринге, также на его счету одно поражение и одна ничья. Роллс проиграл впервые, имея 19 побед. Нокаут получился довольно забавным — по сути, решающий удар Геннадия был то ли тычком, то ли пощечиной, но именно после него Стив буквально забился в судорогах, — говорится в заметке.

Добавим, что Головкин лишился всех титулов и потерпел первое поражение в карьере в сентябре 2018 года, когда проиграл в матче-реванше Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО) — годом ранее их первый бой завершился ничьей. После победы над Роллсом казахстанец бросил вызов мексиканцу, предложив вновь встретиться в сентябре.

Сообщалось, что стороны начали переговоры о третьем поединке, но они зашли в тупик. Причина разногласий — выбор место проведения. Головкин отказывается драться в Лас-Вегасе, где состоялась предыдущие два боя с «Канело».

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