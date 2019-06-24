Российские СМИ «вернули» Головкину титул и назвали забавным его нокаут в дебюте на DAZN
Российский сайт «Реальное Время» составил рейтинг лучших нокаутов первой половины 2019 года в боксе и ММА, куда включил досрочную победу казахстанского
Российский сайт «Реальное Время» составил рейтинг лучших нокаутов первой половины 2019 года в боксе и ММА, куда включил досрочную победу казахстанского
Их поединок состоялся 8 июня в
«Нокаут-тычок
В начале июня казахстанец Головкин проводил очередную защиту титула (прим. — у GGG нет поясов). В соперниках у него был канадец Стив Роллс, который до этого боя не проигрывал ни разу за карьеру. Головкин на протяжении всего поединка имел преимущество. В четвертом раунде Геннадий провел серию ударов, после которой Роллс уже не сумел подняться. Таким образом, Головкин одержал 39-ю победу на профессиональном ринге, также на его счету одно поражение и одна ничья. Роллс проиграл впервые, имея 19 побед. Нокаут получился довольно забавным — по сути, решающий удар Геннадия был то ли тычком, то ли пощечиной, но именно после него Стив буквально забился в судорогах, — говорится в заметке.
Добавим, что Головкин лишился всех титулов и потерпел первое поражение в карьере в сентябре 2018 года, когда проиграл в
Сообщалось, что стороны начали переговоры о третьем поединке, но они зашли в тупик. Причина разногласий — выбор место проведения. Головкин отказывается драться в