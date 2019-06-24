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11:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Дело уже не в деньгах, а в справедливости». Должен ли Головкин соглашаться на третий бой с «Канело» в Лас-Вегасе?

Журналист Джеймс Слэйтер в своей статье на Boxing247.com поделился мнением о сложностях переговорах между казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) относительно организации их третьего боя.

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Ранее сообщалось, что стороны начали переговоры, но они зашли в тупик. Причина разногласий — место проведения трилогии. В частности, Головкин отказывается драться с «Канело» в Лас-Вегасе, где они встречались дважды: в сентябре 2017 года их первый завершился ничьей, а годом позже — победой мексиканца решением судей.

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«Как уже знают поклонники бокса, переговоры между действующим чемпионом в среднем весе “Канело” Альваресом и бывшим королем Геннадием Головкиным пока приостановлены. Камнем преткновения, яблоком раздора, является место, где пройдет третий бой между ними. Вполне понятно, почему Головкин не хочет драться с “Канело” в Лас-Вегасе в третий раз. “Канело”, который говорит, что он будет драться 14 сентября с Головкиным или без него, хочет, чтобы третий и последний бой с GGG состоялся в Вегасе, который, по мнению многих фанатов, доказал свою доброжелательность в адрес мексиканца. Но должен ли Головкин отступать? Как бы вы поступили на его месте? Дело уже не в деньгах — и GGG, и “Канело” получили кучу денег после подписания контрактов с DAZN — речь идет о справедливости. Головкин не чувствует, что он получит справедливое отношение, если снова сразится с “Канело” в Вегасе. Большинство фанатов полагают, что GGG явно выиграл первый бой между ними, и заслуживал, как минимум ничью в матче-реванше. Головкина нельзя винить за слова о том, что он не сможет получить справедливое отношение в бою против “Канело” в Лас-Вегасе. Но если Сауль и Оскар Де Ла Хойя остаются твердыми, не желая менять локацию для третьего боя, то что дальше? Было бы очень стыдно, если бы фанатов лишили третьего боя, и, конечно, компромисс должен быть достигнут. Головкин хочет, чтобы третий бой состоялся в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, и что с этим не так? “Канело” поступал по своему в первых двух боях, так почему нельзя использовать так называемое нейтральное место для решающего боя? Давай, “Канело”, сотрудничать — хотя бы немного», — написал автор.

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