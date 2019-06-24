Американский супертяж прокомментировал слухи о том, что он срубил на спарринге Джошуа перед боем с Руисом

«Послушайте, я очень уважаю Энтони Джошуа. Я не намерен об этом говорить. Никаких историй о спаррингах. Я никогда не был бойцом, болтающим о подобных вещах. Я работал в тренировочных лагерях со многими боксерами, многими чемпионами. Я никогда не рассказывал о спаррингах, ведь это часть боксерской солидарности. Я даже не хочу говорить об этом, поскольку данная тема мне надоела. Из-за этого я получал в Instagram смертельные угрозы. Люди приписывают мне разные слова. Честно, я устал от этого. Я хорошо общаюсь с Джошуа, мы были друзьями в лагере. Надеюсь, наши отношения не изменятся», — заявил Давейко.