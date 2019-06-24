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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Американский супертяж прокомментировал слухи о том, что он срубил на спарринге Джошуа перед боем с Руисом

Американский супертяжеловес Джоуи Давейко (19−7−4, 11 КО) прокомментировал информацию о том, что он уронил Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) во время спарринга. Многие СМИ подхватили этот слух и использовали его в качестве главного оправдания слабого выступления британца в бою против мексиканца Энди Руиса (33−1, 22 КО). Об этом сообщает Fightnews.info.

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Источник: AFP 2019

Напомним, Джошуа 1 июня в (Нью-Йорке) сенсационно проиграл нокаутом в седьмом раунде и лишился титулов. Для британца это поражение стало первым в карьере.

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«Послушайте, я очень уважаю Энтони Джошуа. Я не намерен об этом говорить. Никаких историй о спаррингах. Я никогда не был бойцом, болтающим о подобных вещах. Я работал в тренировочных лагерях со многими боксерами, многими чемпионами. Я никогда не рассказывал о спаррингах, ведь это часть боксерской солидарности. Я даже не хочу говорить об этом, поскольку данная тема мне надоела. Из-за этого я получал в Instagram смертельные угрозы. Люди приписывают мне разные слова. Честно, я устал от этого. Я хорошо общаюсь с Джошуа, мы были друзьями в лагере. Надеюсь, наши отношения не изменятся», — заявил Давейко.

Также американский боксер категорически отрицает слухи о том, что промоутер Эдди Хирн организовал его бой против Мурата Гассиева только из-за нокаута Энтони Джошуа. По словам Давейко, поединок против россиянина был запланирован еще в мае.

«Люди строят конспирологические теории по поводу того, что произошло в лагере. Говорят, что Эдди Хирн устроил бой с Гассиевым, словно бросил кость. Но это неправда. Этот поединок мне предложили в мае. Это было еще до начала тренировок с Джошуа», — отметил Джоуи Давейко.

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