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13:27 (мск), источник: Vesti.kz

Ашкеев получил бой против победившего экс-соперника Головкина боксера в карде Ислама

Стал известен соперник казахстанского боксера первого среднего веса Мадияра Ашкеева (12−0, 6 КО) на титульный бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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30-летний Ашкеев выйдет на ринг 5 июля в рамках вечера бокса в Алматы, главным событием которого станет бой между казахстанцем Канатом Исламом (25−0, 20 КО) и доминиканцем Хулио де Хесусом (28−1, 27 КО).

Как информирует QAZAQ Promotions, противостоять Ашкееву будет 34-летний эстонец Павел Семенов (24−11−2, 9 КО), который в своем последнем бою единогласным решением судей победил бывшего соперника Геннадия Головкина — угандийца Кассима Оуму. Формат поединка — десять раундов.

Как рассказал ранее сам казахстанец, на кону в бою будут стоять два титула — NABF Junior, принадлежащий Мадияру, и пояс Национальной боксерской ассоциации (NBA) в первом среднем весе.

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Последний бой Ашкеев провел 23 мая в США, когда решением судей победил местного боксера Сесила Маккаллу (21−3, 8 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABF Junior в первом среднем весе, который входит в систему поясов WBC (Всемирного боксерского совета).

Предстоящий поединок станет для Ашкеева дебютным в Казахстане за время выступлений в профи-ринге. Один бой он провел в России, а остальные — в США.

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