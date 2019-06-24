Ашкеев получил бой против победившего экс-соперника Головкина боксера в карде Ислама
Стал известен соперник казахстанского боксера первого среднего веса Мадияра Ашкеева (12−0, 6 КО) на титульный бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стал известен соперник казахстанского боксера первого среднего веса Мадияра Ашкеева (12−0, 6 КО) на титульный бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
30-летний Ашкеев выйдет на ринг 5 июля в рамках вечера бокса в Алматы, главным событием которого станет бой между казахстанцем Канатом Исламом (25−0, 20 КО) и доминиканцем Хулио де Хесусом (28−1, 27 КО).
Как информирует QAZAQ Promotions, противостоять Ашкееву будет 34-летний эстонец Павел Семенов (24−11−2, 9 КО), который в своем последнем бою единогласным решением судей победил бывшего соперника Геннадия Головкина — угандийца Кассима Оуму. Формат поединка — десять раундов.
Как рассказал ранее сам казахстанец, на кону в бою будут стоять два титула — NABF Junior, принадлежащий Мадияру, и пояс Национальной боксерской ассоциации (NBA) в первом среднем весе.
Последний бой Ашкеев провел 23 мая в США, когда решением судей победил местного боксера Сесила Маккаллу (21−3, 8 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABF Junior в первом среднем весе, который входит в систему поясов WBC (Всемирного боксерского совета).
Предстоящий поединок станет для Ашкеева дебютным в Казахстане за время выступлений в