На потеху Витязю. Поветкин ищет с кем подраться

Источник: Спорт-Экспресс

В конце прошлой недели появилась официальная информация о следующем бое Александра Поветкина. Все ждали претендентского поединка с кем-то вроде Диллиана Уайта, но похоже, реальность на ждет совсем иная.

Поворот на Восток

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия в последний год резко вышли на рынок бокса и смешанных единоборств. Сначала финал Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе прошел в Джидде. Прошел бы и в крузервейте, если бы Федерация бокса России не выкупила мероприятие. Затем UFC заключил многомиллионный контракт с Абу-Даби. И вот снова бокс в Джидде — 12 июля. Именно там должен выступить Александр Поветкин.

Информация взята не откуда-то, а с официального сайта его промоутерской компании «Мир Бокса». Правда, в самой компании сообщили, что пока есть с этим боем проблемы, еще нет 100-процентной гарантии, что он состоится. Соперником может стать американец Скотт Александер. Шоу пройдет на арене King Abdullah Sports City вместимостью 60 тысяч человек. В главном бою вечера выступят экс-чемпион мира Амир Хан и индийский боксер Нерадж Гоят.

Деньги не пахнут

Если так оно все и будет на самом деле, то плюсов для Александра в этом бою больше, чем минусов. С поражения от Джошуа прошло уже девять месяцев, и простаивать нашему ветерану дальше некуда. Надо поддерживать себя в тонусе. Если нет вариантов драться с серьезным соперником, то надо использовать такие шоу как в Джидде.

Во-первых, это отличная аудитория: 60 тысяч человек в арабском городе. У Поветкина сразу появится хорошая публичность за пределами России и Европы. То, чего к 39 годам у него было не так много. Во-вторых, отличные деньги. Арабы платят щедро. Александру пригодится семизначная сумма в долларах, даже шестизначная пригодится, какая бы ни была.

В-третьих, соперник — такой, что проиграть ему у Витязя вряд ли получится. Конечно, если получится, это будет кошмар, но мы все надеемся, что все сложится хорошо. Скотт Александер — это небольшой американец, ничем не примечательный, он проигрывал бойцам, которых легко побеждал Сергей Кузьмин. По габиритам он меньше Александра, безударный. Ничего он Поветкину не сделает. Если, конечно, сам россиянин не выйдет на бой растренированным прямо из отпуска.

Давно всем все доказал

Для Александра получится хороший бизнес-трип в Азию. Можно и время интересно провести, и денег заработать. В плане рейтингов это ничего ему не даст, но к 40 годам можно уже и о безбедной пенсии подумать. Карьера у Витязя и так была объективно хорошая. Чемпионом мира был, пусть и «регулярным». Не испугался выйти на Владимира Кличко и Энтони Джошуа.