«Не столько талантливы, сколько раскручены». Чемпион мира высказался о Головкине и «Канело»

«Я — олимпиец и чемпион в двух весовых категориях, но этого недостаточно, потому что широкая публика еще не видела моего таланта. Я не так популярен, как некоторые другие бойцы, такие как “Канело”, которого Golden Boy отлично продвинул. Или тот же Головкин тоже продвинулся и приобрел фанатскую базу. Но они не самые большие таланты, их просто хорошо раскрутили. Это называется борьба за призы, и я хочу извлечь выгоду из этого. Должен ли я быть таким парнем, как “Канело”, с дорогущей машиной позади меня? Да, я мог бы быть таким, но для меня это не важно. Я сосредоточил свое внимание на теле и душе и продолжал расти, потому что кому-то еще важен сам бокс, а не игра в него. Люди сдаются, когда нет денег, чтобы оплатить счета, но я не такой», — сказал Андраде.