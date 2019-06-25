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09:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Не столько талантливы, сколько раскручены». Чемпион мира высказался о Головкине и «Канело»

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (27−0, 17 КО) высказался о самых популярных боксерах дивизиона — казахстанце Геннадии Головкине (39−1−1, 35 КО) и мексиканце Сауле «Канело» Альваресе (52−1−2, 35 КО). Его слова приводит BoxingScene.com.

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По мнению Андраде, оба бойца не столько талантливы, сколько раскручены. Также американец добавил, что не стремится за «понтами», которые демонстрирует мексиканец.

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«Я — олимпиец и чемпион в двух весовых категориях, но этого недостаточно, потому что широкая публика еще не видела моего таланта. Я не так популярен, как некоторые другие бойцы, такие как “Канело”, которого Golden Boy отлично продвинул. Или тот же Головкин тоже продвинулся и приобрел фанатскую базу. Но они не самые большие таланты, их просто хорошо раскрутили. Это называется борьба за призы, и я хочу извлечь выгоду из этого. Должен ли я быть таким парнем, как “Канело”, с дорогущей машиной позади меня? Да, я мог бы быть таким, но для меня это не важно. Я сосредоточил свое внимание на теле и душе и продолжал расти, потому что кому-то еще важен сам бокс, а не игра в него. Люди сдаются, когда нет денег, чтобы оплатить счета, но я не такой», — сказал Андраде.

Ранее чемпион WBO заявил, что Головкин отказался драться с ним в своем дебютном поединке на DAZN, отдав предпочтение малоизвестному канадцу Стиву Роллсу (19−1, 10 КО), который в итоге был нокаутирован в четвертом раунде. Тренер казахстанца Джонатан Бэнкс ответил на обвинения американца.

После победы над Роллсом Головкин бросил вызов «Канело», владеющему титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе, предложив ему вновь встретиться сентябре. Однако Андраде считает, что казахстанец не заслуживает третьего поединка.

Напомним, их первый бой в сентябре 2017 года завершился ничьей, а годом позже — победой Альвареса. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

Самому Андраде 29 июня в родном Провиденсе (штат Род-Айленд, США) предстоит провести защиту титула против претендента из Польши Мацея Сулецки (28−1, 11 КО).

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