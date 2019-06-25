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09:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Покорить четвертую категорию». «Канело» выбрал соперника на сентябрь вместо Головкина

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) всерьез настроен покорить четвертую весовую категорию — полутяжелый вес. Об этом сообщает World Boxing News.

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По информации источника, одним из фаворитов в соперники является чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (33−3−1, 28 КО). Слухи комментирует промоутер российского боксера Кэти Дува из Main Events:

«Я тоже слышала такое, — говорит Дува. — Говорят, что “Канело” хочет подраться за титул Ковалева. Но пока что никаких предложений от его промоутеров из Golden Boy мы не получали. Поэтому я без понятия насколько эти слухи правдивы. Сергей, конечно же, готов. И это был бы исторический бой — попытка Альвареса покорить четвертую весовую категорию».

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«Если так оно и есть… Если Альварес и вправду хочет сделать это, то вы просто обязаны отдать ему должное. Он реальный олдскульный боец, который выбирает самые опасные и серьезные вызовы. Полагаю, болельщики были бы просто в диком восторге посмотреть за тем, как “Канело” попытается подняться в весе и сразиться с Ковалевым», — добавила промоутер.

Ожидалось, что Альварес следующий бой проведет в сентябре против казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО). Стороны даже начали переговоры о трилогии, но они зашли в тупик. Мексиканец не хочет драться со своим антагонистом в третий раз — в 2017 году бойцы свели поединок вничью, годом позже победил мексиканец. По слухам, все дело в личной неприязни — «Канело» не хочет давать GGG возможность хорошо на нем заработать.

Правда, у самого Ковалева есть одна нерешенная проблема — сперва ему необходимо встретиться с обязательным претендентом британцем Энтони Ярдом (18−0, 17 КО). Рассказывает Дува: «Продолжаем работать над этим. Много чего осталось за кадром, было много разных проблем вокруг этого боя. Но я надеюсь, что уже совсем скоро мы решим все наши проблемы».

Добавим, что после победы над Головкиным «Канело» в декабре 2018 года покорил вторую среднюю категорию, отобрав титул «обычного» чемпиона WBA у британца Рокки Филдинга (27−2, 15 КО). До этого мексиканец был чемпионом в первом среднем дивизионе.

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