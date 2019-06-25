Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
19Главные звёзды Кубка Америки
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
11:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера

Казахстанский боксер супертяжелого веса Руслан Мырсатаев (5−0, 5 КО) проведет свой следующий поединок в рамках вечера бокса, который пройдет 5 июля в Алматы. Об этом сообщает Vesti.kz со ссылкой на QAZAQ Promotions.

Наверх

Соперником казахстанца будет британец Дэнни Уильямс (53−26−0, 40 KO). Последний наиболее известен своей неожиданной победой нокаутом над Майком Тайсоном в 2004 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что главным событием вечера бокса 5 июля в Алматы которого станет бой между казахстанцем Канатом Исламом (25−0, 20 КО) и доминиканцем Хулио де Хесусом (28−1, 27 КО).

Также в андеркарте выступит казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (12−0, 6 КО). В поединке за два титула ему будет противостоять эстонец Павел Семенов (24−11−2, 9 КО), который в своем последнем бою единогласным решением судей победил бывшего соперника Геннадия Головкина — угандийца Кассима Оуму. Формат поединка — десять раундов.

Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера
Неймар согласился на большое уменьшение оклада ради «Барселоны»
«Не помню, когда получил травму»: что произошло с Фарфаном
«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии
Российских биатлонистов признали участниками допинг-схемы
31 год назад ван Бастен забил невероятный гол Дасаеву (видео)
Стефка Костадинова пожелала россиянке побить ее мировой рекорд
Поветкин не примет участие в боксерском шоу в Саудовской Аравии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь