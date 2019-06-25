Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера

Соперником казахстанца будет британец Дэнни Уильямс (53−26−0, 40 KO). Последний наиболее известен своей неожиданной победой нокаутом над Майком Тайсоном в 2004 году.
Добавим, что главным событием вечера бокса 5 июля в Алматы которого станет бой между казахстанцем Канатом Исламом (25−0, 20 КО) и доминиканцем Хулио де Хесусом (28−1, 27 КО).
Также в андеркарте выступит казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (12−0, 6 КО). В поединке за два титула ему будет противостоять эстонец Павел Семенов (24−11−2, 9 КО), который в своем последнем бою единогласным решением судей победил бывшего соперника Геннадия Головкина — угандийца Кассима Оуму. Формат поединка — десять раундов.