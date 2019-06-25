Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
12Россия — Голландия. Легендарные кадры
12:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Владимира Кличко спасли с горящей яхты

Бывший украинский боксер Владимир Кличко был спасен с загоревшейся яхты в Испании. Об этом сообщает Bild.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

По информации источника, судно двигалось с острова Ибица на Мальорку, когда начался пожар. Кличко находился на яхте с родными и друзьями, все они были спасены испанской береговой охраной. Отмечается, что по предварительной информации загорелось машинное отделение яхты.

Сам Кличко в комментарии Bild заявил, что для него и его спутников все закончилось хорошо благодаря работе команды яхты и испанской службы спасения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кличко — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, на его счету 14 успешных защит. В последний раз он выходил на ринг в апреле 2017-го. Тогда украинец уступил британцу Энтони Джошуа, после чего объявил об уходе из спорта. Всего в профессиональном боксе Кличко одержал 64 победы и потерпел 5 поражений.

В апреле украинский экс-чемпион мира по боксу прокомментировал слухи о своем возвращении на ринг. «Никогда не говори никогда», — заявил Кличко.

 Найдена польза от развала СССР. Мнение
Реакция Путина на высокие зарплаты чиновников
Неймар согласился на большое уменьшение оклада ради «Барселоны»
«Не помню, когда получил травму»: что произошло с Фарфаном
«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии
Российских биатлонистов признали участниками допинг-схемы
Русские биатлонисты игнорируют сборы национальной команды
Стефка Костадинова пожелала россиянке побить ее мировой рекорд
Поветкин не примет участие в боксерском шоу в Саудовской Аравии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь