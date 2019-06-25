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13:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Лучшее решение для меня». Али Ахмедов — о подготовке к следующему бою и перспективе в суперсреднем весе

Казахстанский боксер Али Ахмедов (15−0, 11 КО), всего две недели назад одержавший победу на арене Madison Square Garden, уже возвращается в зал, сообщают Vesti.kz.

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Во время прямого эфира эфира промоутера Тома Леффлера, который опубликовал Youtube-канал Artorias Boxing, Ахмедов отметил, что чувствует себя комфортно в суперсреднем весе.

«Я только недавно провел бой. И сейчас начал тренировки, начал бегать. В понедельник я уже пойду в боксерский зал. И мы с моим промоутером определимся с боем и начнем уже полноценную подготовку. Я себя чувствую отлично. Думаю, что в этой категории на сегодняшний день будет гораздо лучше для меня. Я готов, в принципе, и в полутяжелом весе драться. Но на сегодня я чувствую, что суперсредний вес — это лучшее решение для меня», — сказал боксер.

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«Али очень крупный для суперсреднего веса. И у нас хорошие ожидания», — добавил Леффлер.

Напомним, Ахмедов выступил в андекарте вечера бокса 8 июня в Нью-Йорке — в со-главным поединке он досрочно победил американца Маркуса МакДэниэла (15−1, 2 КО) и завоевал вакантный титул WBC International во втором среднем весе. В главном же событии этого шоу Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) нокаутировал в четвертом раунде прежде непобежденного канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

Промоутерская компания GGG Promotions, принадлежащая Головкину, представляет интересы Ахмедова с 2018 года. Прошедший бой стал для него четвертым в США и вторым — в лимите второго среднего веса, куда он перешел из полутяжелого.

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