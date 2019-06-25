«Лучшее решение для меня». Али Ахмедов — о подготовке к следующему бою и перспективе в суперсреднем весе

«Я только недавно провел бой. И сейчас начал тренировки, начал бегать. В понедельник я уже пойду в боксерский зал. И мы с моим промоутером определимся с боем и начнем уже полноценную подготовку. Я себя чувствую отлично. Думаю, что в этой категории на сегодняшний день будет гораздо лучше для меня. Я готов, в принципе, и в полутяжелом весе драться. Но на сегодня я чувствую, что суперсредний вес — это лучшее решение для меня», — сказал боксер.