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16:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Сожалею об этом». Известный казахстанский профи-боксер рассказал о своем прошлом в тюрьме

Известный казахстанский профи-боксер Мадияр Ашкеев (12−0, 6 КО) в интервью YouTube-каналу «Жылқышыбаймен» рассказал о своем тюремном сроке.

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В студенческие годы Ашкеев провел почти два года за решеткой. До задержания он уже входил в национальную сборную Казахстана. Случившееся боксер называет глупостью и своей виной.

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«Конечно, я сожалею. Моя вина. В 2008 году окончил школу, на первом-втором курсах хорошо боксировал. Выступал в весе до 60 килограммов, был в сборной третьим номером после Серика Елеуова и Мерея Акшалова. В то время старший тренер Дамир Буданбеков возлагал на меня надежды, всегда брал на сборы. Но по глупости, по ребячеству здесь в городе подрался с парнями и оказался за решеткой. Дали три года, но через год и восемь месяцев был освобожден за примерное поведение», — признался Ашкеев.

30-летний Ашкеев сейчас выступает в профи, где дебютировал в декабре 2015 года. На его счету 12 побед (шесть нокаутом) в 12 боях, из которых 11 он провел в США, а еще один — в России.

Следующий поединок Ашкеева состоится 5 июля в Алматы против эстонца Павла Семенова (24−11−2, 9 КО), а на его кону будут стоять титулы NABF Junior и NABA. Главным событием вечера станет бой между казахстанцем Канатом Исламом (25−0, 20 КО) и доминиканцем Хулио де Хесусом (28−1, 27 КО).

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