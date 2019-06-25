«Сожалею об этом». Известный казахстанский профи-боксер рассказал о своем прошлом в тюрьме

В студенческие годы Ашкеев провел почти два года за решеткой. До задержания он уже входил в национальную сборную Казахстана. Случившееся боксер называет глупостью и своей виной.

Читайте также Ашкеев получил бой против победившего экс-соперника Головкина боксера в карде Ислама

«Конечно, я сожалею. Моя вина. В 2008 году окончил школу, на первом-втором курсах хорошо боксировал. Выступал в весе до 60 килограммов, был в сборной третьим номером после Серика Елеуова и Мерея Акшалова. В то время старший тренер Дамир Буданбеков возлагал на меня надежды, всегда брал на сборы. Но по глупости, по ребячеству здесь в городе подрался с парнями и оказался за решеткой. Дали три года, но через год и восемь месяцев был освобожден за примерное поведение», — признался Ашкеев.

30-летний Ашкеев сейчас выступает в профи, где дебютировал в декабре 2015 года. На его счету 12 побед (шесть нокаутом) в 12 боях, из которых 11 он провел в США, а еще один — в России.