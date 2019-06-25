«Сожалею об этом». Известный казахстанский профи-боксер рассказал о своем прошлом в тюрьме
Известный казахстанский
Известный казахстанский
В студенческие годы Ашкеев провел почти два года за решеткой. До задержания он уже входил в национальную сборную Казахстана. Случившееся боксер называет глупостью и своей виной.
«Конечно, я сожалею. Моя вина. В 2008 году окончил школу, на
30-летний Ашкеев сейчас выступает в профи, где дебютировал в декабре 2015 года. На его счету 12 побед (шесть нокаутом) в 12 боях, из которых 11 он провел в США, а еще один — в России.
Следующий поединок Ашкеева состоится 5 июля в Алматы против эстонца Павла Семенова (24−11−2, 9 КО), а на его кону будут стоять титулы NABF Junior и NABA. Главным событием вечера станет бой между казахстанцем Канатом Исламом (25−0, 20 КО) и доминиканцем Хулио де Хесусом (28−1, 27 КО).