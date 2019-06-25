Журналист разозлил казахстанского боксера и получил стакан воды в лицо

На 25-й минуте интервью ведущий поднял вопрос про опасность профессии боксера. Он вспомнил историю российского супертяжеловеса Магомеда Абдусаламова, который в ноябре 2013 года после поражения от кубинца Майка Переса оказался в коме и до сих пор не вернулся к нормальной жизни.

Супруга Абдусаламова, Баканай, не оставила его в беде и не теряет надежды поставить мужа на ноги. В сентябре 2017 года семья боксера добилась компенсации в 22 миллиона долларов от штата Нью-Йорк за врачебную ошибку.

«Если бы на месте Магомеда были вы, ваша жена не ушла бы от вас?» — спросил журналист у Ашкеева, после чего получил стакан воды в лицо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XBe1-v9oIHc?start=1459?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Боксер остановил интервью, а журналист пытался убедить, что между ними откровенный мужской разговор.