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18:01 (мск), источник: Vesti.kz

Журналист разозлил казахстанского боксера и получил стакан воды в лицо

Казахстанский профи-боксер Мадияр Ашкеев (12−0, 6 КО) не сдержал эмоций во время интервью с программой «Уақыт көрсетеді» («Время покажет»).

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На 25-й минуте интервью ведущий поднял вопрос про опасность профессии боксера. Он вспомнил историю российского супертяжеловеса Магомеда Абдусаламова, который в ноябре 2013 года после поражения от кубинца Майка Переса оказался в коме и до сих пор не вернулся к нормальной жизни.

Супруга Абдусаламова, Баканай, не оставила его в беде и не теряет надежды поставить мужа на ноги. В сентябре 2017 года семья боксера добилась компенсации в 22 миллиона долларов от штата Нью-Йорк за врачебную ошибку.

«Если бы на месте Магомеда были вы, ваша жена не ушла бы от вас?» — спросил журналист у Ашкеева, после чего получил стакан воды в лицо.

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Боксер остановил интервью, а журналист пытался убедить, что между ними откровенный мужской разговор.

Добавим, что следующий поединок Ашкеева состоится 5 июля в Алматы против эстонца Павла Семенова (24−11−2, 9 КО), а на его кону будут стоять титулы NABF Junior и NABA. Главным событием вечера станет бой между казахстанцем Канатом Исламом (25−0, 20 КО) и доминиканцем Хулио де Хесусом (28−1, 27 КО).

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