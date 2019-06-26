В Казахстане покажут в прямом эфире бои «молодежного» чемпиона WBC и еще одного небитого боксера из РК
Телеканал «Хабар» покажет в прямом эфире следующие бои казахстанских
Телеканал «Хабар» покажет в прямом эфире следующие бои казахстанских
Казахстанцы выступят в рамках вечера бокса 29 июня на стадионе «Дежарден» в канадском Тетфор Мине. Организатором шоу выступает промоутерская компания Eye of the Tiger Management.
Начало трансляции на телеканале «Хабар» утром 30 июня в 07:00 по времени
Соперником 21-летнего Ахмедова станет 33-летний мексиканец Даниель Вега Кота (14−3−1, 11 КО). Поединок пройдет в лимите первого среднего веса и по правилам восьми раундов. Пока неизвестно, будет ли казахстанец защищать свои титул «молодежного» чемпиона WBC и региональный пояс WBС Asia.
Бой по правилам восьми раундов, но во втором среднем весе проведет и 25-летний Сабиров. Его соперником станет 31-летний венгр Ласло Тот (27−5−1, 19 КО), который впервые будет драться за пределами Европы.
В одном вечере с Ахмедовым и Сабировым состоится дебют казахстанца Амана Казанкапова, который в любительском боксе становился чемпионом Азии-2016 среди молодежи. Первым соперником в профи для 20-летнего уроженца Тараза станет 26-летний мексиканец Исмаэль Молино Морено (2−1, 2 КО), а поединок пройдет в лимите среднего веса и по правилам четырех раундов.