Трилогии с Головкиным быть? Партнер DAZN проговорился о сопернике «Канело» на сентябрь

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Во всяком случае, на такой сценарий намекнул Джо Галлахер, тренер и менеджер чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе британца Каллума Смита, который высказался по поводу потенциального боя между своим подопечным и Альваресом.

По словам тренера, он не допустит, чтобы Смит боксировал против «Канело» на коротком уведомлении, без нормального тренировочного лагеря. Британец 1 июня в Нью-Йорке успешно защитил титул, нокаутировав претендента из Франции Хассана Н`Дама Н`Жикама. Альварес же в мае, которому также принадлежит пояс «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе, по очкам победил Дэниэла Джейкобса и объединил титулы в средней категории.

«Нас не заставят выйти на коротком уведомлении, — заявил Галлахер Sky Sports. — “Канело” не Мейвезер, и мы не собираемся соглашаться на невыгодные условия. Уведомление о бое, должно быть минимум за восемь недель. Я связался с Хирном на прошлых выходных и договорился о встрече, на которой мы обсудим будущий бой Каллума. В прошлый раз, когда я разговаривал с Эдди Хирном (промоутер), он сказал, что бой с “Канело” будет возможно организовать в декабре. Но я подумал: “С кем тогда “Канело” собирается биться в сентябре, если не со Смитом?”. Он должен защищать свой пояс чемпиона суперсреднего веса, иначе он станет вакантным».

Галлахер добавил, что уверен почти на 100 процентов, что рано или поздно «Канело» вернется в 168 фунтов и встретится со Смитом.

«Да, я уверен на 100 процентов, что это возможно. Команда Альвареса рассматривает все возможные варианты и они должны понимать, что объединительный бой со Смитом для них будет наиболее приоритетным. Мы готовы провести бой на территории Америки или Великобритании. Главное, чтобы они заранее нас уведомили об этом».

Таким образом, существует вероятность, что в сентябре Альварес все-таки проведет третий бой с Головкиным, хотя ранее сообщалось, что их переговоры зашли в тупик. Причина разногласий в том, что GGG отказывается драться с мексиканцем в Лас-Вегасе, где Альварес выиграл матч-реванш и где их первый бой в 2017 году завершился ничьей.

При этом отмечалось, что сам Альварес не хочет драться со своим антагонистом в третий раз. По слухам, все дело в личной неприязни — «Канело» не хочет давать Головкину возможность заработать. Назывался даже фаворит на бой с мексиканцем в сентябре вместо GGG.