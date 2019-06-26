Боксер получил смертельные угрозы из-за спарринга с Джошуа

Источник: AFP 2019

29-летний тяжеловес подтвердил, что получал смертельные угрозы в своем Instagram.

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Сообщения с угрозами начали поступать на фоне слухов, согласно которым Давейко отправил в нокдаун британца Энтони Джошуа во время их спарринга накануне поражения последнего в поединке против американца Энди Руиса-младшего. Промоутер Джошуа Эдди Хирн опроверг информацию о спарринге.

В ночь на 2 июня Руис нокаутировал Джошуа в поединке за четыре чемпионских пояса. Британский тяжеловес потерял титулы по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В контракте был предусмотрен реванш, он должен состояться грядущей осенью.

На счету Джошуа 22 победы, 21 из которых — нокаутом. Поражение от Руиса стало для него первым в карьере.

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