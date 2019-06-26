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11:48 (мск), источник: ТАСС

Украинец Ломаченко проведет поединок за титул чемпиона WBC 31 августа

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Украинец Василий Ломаченко проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе против британца Люка Кэмпбелла 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Источник: AP 2019

Стороны уже договорились о проведении поединка, который пройдет в Великобритании. Точное место боя еще не определено.

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Пояс чемпиона по версии WBC является вакантным после того, как американец Майки Гарсия в апреле 2019 года отказался от него и перешел в другую весовую категорию (первый полусредний вес).

Для 31-летнего Ломаченко поединок в Великобритании станет первым за границами США. В последнем бою, который прошел в апреле, против британца Энтони Кролла украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг. Всего в послужном списке Ломаченко 13 побед (10 нокаутом) и одно поражение. В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы — золото Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионата мира (2009, 2011), чемпионата Европы (2008), дважды спортсмен завоевал приз Вэла Баркера, вручаемый лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012).

31-летний Кэмпбелл провел 22 поединка, в 20 из которых одержал победы (16 нокаутом) при двух поражениях. Он является олимпийским чемпионом (2012), серебряным призером чемпионата мира (2011) и чемпионом Европы (2008).

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