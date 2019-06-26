Сессия МОК утвердила лишение Международной ассоциации бокса статуса признания

Источник: AFP 2019

Рекомендацию лишить AIBA олимпийского статуса с сохранением бокса в программе Игр на рассмотрение сессии в мае вынес исполком МОК. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. Также МОК выступал против избрания Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA, исполняющим обязанности главы организации стал Мохаммед Мустасан.

Восстановить свои права AIBA сможет только после Олимпийских игр в Токио, которые пройдут летом следующего года.

Организацией боксерского турнира будет заниматься сам МОК. Для этого была создана специальная целевая группа под председательством члена МОК и президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.