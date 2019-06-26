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11:32 (мск), источник: ТАСС

Сессия МОК утвердила лишение Международной ассоциации бокса статуса признания

ЛОЗАННА /Швейцария/, 26 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания Международную ассоциацию бокса (AIBA), однако сохранил боксерский турнир в программе Игр в Токио. Такое решение было принято в среду на 134-й сессии МОК в Лозанне.

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Источник: AFP 2019

Рекомендацию лишить AIBA олимпийского статуса с сохранением бокса в программе Игр на рассмотрение сессии в мае вынес исполком МОК. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. Также МОК выступал против избрания Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA, исполняющим обязанности главы организации стал Мохаммед Мустасан.

Восстановить свои права AIBA сможет только после Олимпийских игр в Токио, которые пройдут летом следующего года.

Организацией боксерского турнира будет заниматься сам МОК. Для этого была создана специальная целевая группа под председательством члена МОК и президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

Группа уже представила проект соревновательной программы боксерского турнира. Турнир пройдет в 13 весовых категориях, из которых мужчинам будет отведено восемь, женщинам — пять. Всего на Играх в Токио примут участие 286 боксеров (186 мужчин и 100 женщин). Квалификационные соревнований олимпийского турнира должны пройти с января по май 2020 года.

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