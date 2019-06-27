Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
12Россия — Голландия. Легендарные кадры
23Сборная России на ЧМ-2018
09:37 (мск), источник: Vesti.kz

WBC присвоил особый статус «Канело» и отдал его пояс обязательному сопернику Головкина

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил американца Джермалла Чарло полноценным чемпионом мира в среднем весе после того, как организация своим решением ввела новое понятие — franchise champion, и этот статус присвоен мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу, сообщается на сайте WBC.

Наверх
Источник: AP 2019

Звание franchise champion может получить обладатель пояса в каждой весовой категории, если за него проголосует совет управляющих WBC.

Если боксер получит статус franchise champion, после завершения карьеры он будет именоваться чемпионом WBC в отпуске. В любом бою он будет считаться действующим чемпионом WBC вне зависимости от специальных условий. Franchise champion соглашается участвовать как минимум в двух социально значимых мероприятиях, проведенных совместно с WBC.

Свой последний поединок Чарло провел в декабря прошлого года на арене Barclays Centet в Бруклине, где победил россиянина Мэтта Коробова единогласным решением судей и завоевал пояс «временного» чемпиона WBC в среднем весе.

На ринг Чарло вернется 29 июня в Хьюстоне (США) в поединке с соотечественником Брэндоном Адамсом (21−2−0, 13 KO). В виду последних событий, в этом он будет защищать уже пояс полноценного чемпиона WBC.

Отметим, что а-Чарло является обязательным соперником казахстанца Геннадия Головкина по решению WBC. Победитель их противостояния получит шанс встретиться «Канело». Сам американец согласился отступить и подождать, если GGG захочет провести третий бой с мексиканцем.

Альварес же в мае этого года победил Дэниэла Джейкобса. Тем самым мексиканец защитил титулы WBC, WBA (Super) и прибавил к ним пояс IBF, принадлежавший американцу.

Головкин и Альварес дважды дрались: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Позже Головкин запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. 15 декабря Альварес успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Таким образом, мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.

Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера
«Ростов» обыграл «Спартак» в Кубке Париматч Премьер
Каррера: Руководство «Спартака» ошиблось с моим увольнением
Как проводит отпуск самая красивая биатлонистка мира (фото)
«Барселона» расстанется с полузащитником
Сборная России на ЧМ-2018: как это было (фото)
«Локомотив» победил «Злин» в контрольном матче
Канадская красотка покорила русского хоккеиста (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь