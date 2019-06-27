WBC присвоил особый статус «Канело» и отдал его пояс обязательному сопернику Головкина

Источник: AP 2019

Звание franchise champion может получить обладатель пояса в каждой весовой категории, если за него проголосует совет управляющих WBC.

Если боксер получит статус franchise champion, после завершения карьеры он будет именоваться чемпионом WBC в отпуске. В любом бою он будет считаться действующим чемпионом WBC вне зависимости от специальных условий. Franchise champion соглашается участвовать как минимум в двух социально значимых мероприятиях, проведенных совместно с WBC.

Свой последний поединок Чарло провел в декабря прошлого года на арене Barclays Centet в Бруклине, где победил россиянина Мэтта Коробова единогласным решением судей и завоевал пояс «временного» чемпиона WBC в среднем весе.

На ринг Чарло вернется 29 июня в Хьюстоне (США) в поединке с соотечественником Брэндоном Адамсом (21−2−0, 13 KO). В виду последних событий, в этом он будет защищать уже пояс полноценного чемпиона WBC.

Отметим, что а-Чарло является обязательным соперником казахстанца Геннадия Головкина по решению WBC. Победитель их противостояния получит шанс встретиться «Канело». Сам американец согласился отступить и подождать, если GGG захочет провести третий бой с мексиканцем.

Альварес же в мае этого года победил Дэниэла Джейкобса. Тем самым мексиканец защитил титулы WBC, WBA (Super) и прибавил к ним пояс IBF, принадлежавший американцу.

Головкин и Альварес дважды дрались: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.