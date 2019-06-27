СМИ: Бывший президент AIBA Рахимов лишен возможности вернуться на свой пост

Источник: AP 2019

Отмечается, что 13 членов исполкома AIBA проголосовали за, один — против, еще восемь человек воздержались. Таким образом, Рахимов сможет стать президентом AIBA только в случае повторного избрания. В настоящее время исполняющим обязанности главы организации является марокканец Мохаммед Мустасан.

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Международный олимпийский комитет (МОК) в среду лишил признания AIBA, но сохранил боксерский турнир в программе Игр в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. Также МОК выступал против избрания Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. В мае Рахимов покинул пост президента AIBA, исполняющим обязанности главы организации стал Мустасан.