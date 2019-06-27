Рой Джонс включил Головкина в число любимых боксеров

«Мне очень нравятся такие боксеры, как Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Василий Ломаченко. Ломаченко и Кроуфорд — два моих самых любимых боксера. Я также в восторге от супертяжелого дивизиона. Энди Руис — новая звезда супертяжелого веса, я наблюдал за ним долгое время. Еще мне нравится, как боксируют Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Я бы хотел заниматься промоушеном Кроуфорда и Ломаченко. Понимаете, для них не существует сильных соперников. Им все равно, с кем драться. Этим мне они и нравятся», — приводит слова Джонса BoxingNews24.