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27 июня, источник: Vesti.kz

Рой Джонс включил Головкина в число любимых боксеров

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший включил казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО) в число любимых боксеров, сообщает iSport.ua.

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Но больше всего легендарному американцу нравятся украинец Василий Ломаченко (13−1, 10 КО) и соотечественник Теренс Кроуфорд (35−0, 26 КО).

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«Мне очень нравятся такие боксеры, как Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Василий Ломаченко. Ломаченко и Кроуфорд — два моих самых любимых боксера. Я также в восторге от супертяжелого дивизиона. Энди Руис — новая звезда супертяжелого веса, я наблюдал за ним долгое время. Еще мне нравится, как боксируют Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Я бы хотел заниматься промоушеном Кроуфорда и Ломаченко. Понимаете, для них не существует сильных соперников. Им все равно, с кем драться. Этим мне они и нравятся», — приводит слова Джонса BoxingNews24.

Напомним, в своем последнем бою Головкин 8 июня в Нью-Йорке нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

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