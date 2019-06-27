Выборы президента AIBA состоятся 15 ноября в Лозанне

Исполком AIBA в четверг решил направить письмо Гафуру Рахимову, который временно сложил с себя полномочия президента организации, с призывом покинуть свой пост на постоянной основе. Один из пунктов устава AIBA позволял Рахимову вернуться на свой пост, но исполком в четверг проголосовал за отмену данного пункта. Также были продлены полномочия Тома Виргетса на посту временного исполнительного директора AIBA.

Кроме выборов главы AIBA 15 ноября будут избраны вице-президент и исполком организации.

В ноябре 2018 года в ходе конгресса AIBA в Москве Рахимов был избран на пост президента организации. После того как департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список, Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил кандидату, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса.

В марте 2019 года Рахимов заявил о намерении уйти в отставку с поста главы AIBA и временно сложил полномочия президента организации. 29 марта глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан был избран временно исполняющим обязанности президента AIBA.