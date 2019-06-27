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27 июня, источник: Спорт РИА Новости

Выборы президента AIBA состоятся 15 ноября в Лозанне

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Выборы президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) пройдут 15 ноября в Лозанне на внеочередном заседании конгресса организации, сообщает Insidethegames.

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Исполком AIBA в четверг решил направить письмо Гафуру Рахимову, который временно сложил с себя полномочия президента организации, с призывом покинуть свой пост на постоянной основе. Один из пунктов устава AIBA позволял Рахимову вернуться на свой пост, но исполком в четверг проголосовал за отмену данного пункта. Также были продлены полномочия Тома Виргетса на посту временного исполнительного директора AIBA.

Кроме выборов главы AIBA 15 ноября будут избраны вице-президент и исполком организации.

В ноябре 2018 года в ходе конгресса AIBA в Москве Рахимов был избран на пост президента организации. После того как департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список, Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил кандидату, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса.

В марте 2019 года Рахимов заявил о намерении уйти в отставку с поста главы AIBA и временно сложил полномочия президента организации. 29 марта глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан был избран временно исполняющим обязанности президента AIBA.

В среду сессия МОК единогласно утвердила рекомендацию исполкома МОК приостановить членство AIBA в организации. Кроме того, было утверждено решение исполкома организации, согласно которому созданная МОК специальная комиссия под руководством президента Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ должна будет провести олимпийские квалификационные соревнования и сам турнир по боксу на Играх-2020.

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