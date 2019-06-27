Кремлев: Мы избавились от человека, который обманул боксерское сообщество

Источник: РИА "Новости"

Исполком AIBA в четверг решил направить письмо Рахимову, который временно сложил с себя полномочия президента организации, с призывом покинуть свой пост на постоянной основе. Один из пунктов устава AIBA позволял Рахимову вернуться на свой пост, но исполком в четверг проголосовал за отмену данного пункта. Исполком AIBA проголосовал за проведение 15 ноября в Лозанне внеочередного конгресса организации, на котором будет избрано новое руководство AIBA.

«Сегодня мы объединились и приняли серьезные решения, избавились от человека, который обманул всё боксерское сообщество, сказав, что погасит долги, что найдет общий язык с МОК. Гафур Рахимов довел до стадии угрозы банкротства AIBA. Он должен извиниться перед всем боксерским сообществом. Мы сегодня убрали пункт из устава, чтоб он не смог вернуться, и проголосовали за конгресс, который состоится 15 ноября, на котором мы изберем новое руководство AIBA», — цитирует Кремлева пресс-служба Федерации бокса России.

«Также мы с (президентом Федерации бокса Украины) Владимиром Продивусом объявили вотум недоверия временному президенту AIBA Мохамеду Мустасану и председателю этической комиссии Йосту Шмиду, так как он является сторонником бывшего руководства. Была организована комиссия по обсуждению восстановления организации с МОК под руководством Джорджио Бруньоли, а также комиссия по подготовке к конгрессу во главе с Продивусом из Украины. Финансовую комиссию возглавил Ди Ву из Китая», — сказал Кремлев.

В ноябре 2018 года Рахимов был избран на пост президента организации. После того как департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список, что могло повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса, он заявил о намерении уйти в отставку с поста главы AIBA и временно сложил полномочия президента организации. 29 марта глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан был избран временно исполняющим обязанности президента AIBA.