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27 июня, источник: Спорт РИА Новости

Кремлев: Мы избавились от человека, который обманул боксерское сообщество

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что решение членов исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) отменить пункт устава организации, согласно которому Гафур Рахимов мог вернуться на пост главы AIBA, помогло избавиться от человека, который обманул всё боксерское сообщество.

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Источник: РИА "Новости"

Исполком AIBA в четверг решил направить письмо Рахимову, который временно сложил с себя полномочия президента организации, с призывом покинуть свой пост на постоянной основе. Один из пунктов устава AIBA позволял Рахимову вернуться на свой пост, но исполком в четверг проголосовал за отмену данного пункта. Исполком AIBA проголосовал за проведение 15 ноября в Лозанне внеочередного конгресса организации, на котором будет избрано новое руководство AIBA.

«Сегодня мы объединились и приняли серьезные решения, избавились от человека, который обманул всё боксерское сообщество, сказав, что погасит долги, что найдет общий язык с МОК. Гафур Рахимов довел до стадии угрозы банкротства AIBA. Он должен извиниться перед всем боксерским сообществом. Мы сегодня убрали пункт из устава, чтоб он не смог вернуться, и проголосовали за конгресс, который состоится 15 ноября, на котором мы изберем новое руководство AIBA», — цитирует Кремлева пресс-служба Федерации бокса России.

«Также мы с (президентом Федерации бокса Украины) Владимиром Продивусом объявили вотум недоверия временному президенту AIBA Мохамеду Мустасану и председателю этической комиссии Йосту Шмиду, так как он является сторонником бывшего руководства. Была организована комиссия по обсуждению восстановления организации с МОК под руководством Джорджио Бруньоли, а также комиссия по подготовке к конгрессу во главе с Продивусом из Украины. Финансовую комиссию возглавил Ди Ву из Китая», — сказал Кремлев.

В ноябре 2018 года Рахимов был избран на пост президента организации. После того как департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список, что могло повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса, он заявил о намерении уйти в отставку с поста главы AIBA и временно сложил полномочия президента организации. 29 марта глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан был избран временно исполняющим обязанности президента AIBA.

В среду сессия МОК единогласно утвердила рекомендацию исполкома МОК приостановить членство AIBA в организации. Кроме того, было утверждено решение исполкома организации, согласно которому созданная МОК специальная комиссия под руководством президента Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ должна будет провести олимпийские квалификационные соревнования и сам турнир по боксу на Играх-2020.

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