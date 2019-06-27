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27 июня, источник: Vesti.kz

Стангрит разобрал решение WBС о новом особом статусе «Канело»

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит выпустил видео, в котором разобрал решение WBC сделать мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) чемпионом франшизы.

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Полноценным чемпионом WBC в среднем весе стал американец Джермалл Чарло (28−0, 20 КО). С новым званием Альварес получил особый статус и в любом бою будет считаться действующим чемпионом WBC вне зависимости от специальных условий.

В видео Стангрит объяснил, зачем организации выпускают новые пояса и какие привилегии может дать Альваресу франшизное чемпионство.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в WBC объяснили решение сделать Альвареса чемпионом франшизы. Титул WBC мексиканец завоевал в сентябре 2018 года, когда в повторном поединке решением большинства судей победил казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО).

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