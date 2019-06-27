Стангрит разобрал решение WBС о новом особом статусе «Канело»

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Полноценным чемпионом WBC в среднем весе стал американец Джермалл Чарло (28−0, 20 КО). С новым званием Альварес получил особый статус и в любом бою будет считаться действующим чемпионом WBC вне зависимости от специальных условий.

В видео Стангрит объяснил, зачем организации выпускают новые пояса и какие привилегии может дать Альваресу франшизное чемпионство.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3hoRXti1n4M?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.