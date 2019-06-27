Кремлев заявил, что по-прежнему готов погасить долги Международной ассоциации бокса

Ранее члены исполкома AIBA выразили вотум недоверия президенту организации Мохаммеду Мустасану и председателю этической комиссии Йосту Шмидту. Также было принято решение о проведении выборов президента AIBA 15 ноября в Лозанне.

«Не думаю о том, чтобы избираться (президентом AIBA), — сказал Кремлев. — Мы выразили вотум недоверия Мустасану, поэтому необходимо будет избрать новое руководство. Долги организации составляют примерно $16 млн. У меня по-прежнему есть желание помочь их погасить, но необходимо все обновить в организации и не допустить банкротства».

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA, а исполняющим обязанности главы организации стал Мохаммед Мустасан.