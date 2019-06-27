Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
14Канадская красотка покорила русского хоккеиста
12Как отдыхает самая красивая биатлонистка мира
27 июня, источник: ТАСС

Кремлев заявил, что по-прежнему готов погасить долги Международной ассоциации бокса

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев по-прежнему готов погасить долг Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом Кремлев заявил ТАСС.

Наверх

Ранее члены исполкома AIBA выразили вотум недоверия президенту организации Мохаммеду Мустасану и председателю этической комиссии Йосту Шмидту. Также было принято решение о проведении выборов президента AIBA 15 ноября в Лозанне.

«Не думаю о том, чтобы избираться (президентом AIBA), — сказал Кремлев. — Мы выразили вотум недоверия Мустасану, поэтому необходимо будет избрать новое руководство. Долги организации составляют примерно $16 млн. У меня по-прежнему есть желание помочь их погасить, но необходимо все обновить в организации и не допустить банкротства».

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA, а исполняющим обязанности главы организации стал Мохаммед Мустасан.

В мае Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде 2020 года в Токио. При этом AIBA была лишена статуса признания.

 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
РПЛ не нужны иностранные клубы. Почему идея Гинера не сработает
Футболисты «Краснодара» победили ЦСКА в Австрии (видео)
Как проводит отпуск самая красивая биатлонистка мира (фото)
«Барселона» расстанется с полузащитником
Сборная России на ЧМ-2018: как это было (фото)
«Ливерпуль» объявил о переходе защитника
Канадская красотка покорила русского хоккеиста (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь