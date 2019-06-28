Великий людоед. Откушенному уху Холифилда — 22 года

Источник: Спорт-Экспресс

22 года назад случилось то, что разделило бокс на до и после. Майк Тайсон и до 28 июня 1997 года был противоречивым человеком, а после инцидента с ухом Эвандера Холифилда стал главным злым гением всего мирового спорта. Как и на любую яркую историю, на эту можно смотреть с двух полярных позиций. Это и делают поклонники бокса до сих пор.

Дубль два

Майк Тайсон к 1997 году уже не был таким ярким крушителем всех и вся, как в конце 1980-х. К этому времени он отбыл трехлетний срок в тюрьме и, по мнению специалистов и фанатов, заметно потерял скорость и утратил некоторые рефлексы. Стиль Майка стал более энергозатратным, а физическая форма была хуже, чем в начале карьеры.

Перед первым боем с Холифилдом он одержал четыре досрочных победы и выходил на бой с Эвандером явным фаворитом. Настолько явным, что соперником будто был не многократный чемпион мира и живая легенда бокса, а какой-то средненький претендент. Холифилд оказался готов к Тайсону, хотя первые раундов пять проигрывал. Затем Майк подсел, и Эвандер задавил его атаками, при этом откровенно нарушая правила.

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Из-за ударов головой у Тайсона открылись рассечения под обоими глазами. Рефери удивительным образом закрывал глаза на явное хамство претендента. В 10-м раунде Майк уже поплыл, его спас только гонг. В 11-м ничего не изменилось, Холифилд дожал уже стоячего Тайсона и сотворил главную сенсацию 1996-го.

Спустя полгода, в июне 1997-го бойцы встретились в реванше. Тайсон снова считался фаворитом, но уже не таким очевидным. И в отличие от первого боя, он стал проигрывать с самого начала. Первые два раунда остались за Эвандером очевидно. При этом грязные приемчики, но использовал почти сразу, снова шел головой вперед. Снова у Майка открылось рассечение под левым глазом, это было почти де-жа-вю.

На третий раунд Тайсон вышел уже убивать. Он доминировал весь раунд, больше выбрасывал ударов, но никак не мог зацепить Эвандера. В концовке раунда, когда бойцы зашли в клинч, Майк укусил оппонента за ухо, а потом еще толкнул в спину. Никто сразу не понял, что случилось. Эвандер запрыгал от боли, зал загудел, решив, что Холифилд претворяется. Но он не претворялся, его ухо было в крови.

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Ошеломленный судья вызвал человека из Атлетической комиссии штата Невада, объяснил ситуацию, но тот разрешил продолжать бой. Рефери снял с Тайсона два балла и дал раунду закончиться. Но на четвертый бойцы уже не вышли. За оставшиеся секунды до конца третьего отрезка Майк снова попытался укусить Холифилда за ухо, и тут стало ясно, что с этого парня на сегодня хватит. В тот вечер Тайсон подтвердил репутацию абсолютно безбашенного человека, но был ли он единственным виновником случившегося?

Полностью спровоцирован

Фанаты Тайсона до сих пор на стороне своего бойца. Они считают, что Холифилд спровоцировал Майка, и имеют полное право так думать. Эвандер действительно вел себя очень грязно. Особенно в первом бою, но и во втором с первых секунд дал понять, что будет и дальше творить беспредел и оставаться безнаказанным. Снова удары головой, снова рассечения. Судьи закрывали глаза на нарушения со стороны Холифилда, что было самым непонятным для Тайсона. Он нормально относился к грязным приемам, но к вопиющей несправедливости ни один спортсмен не отнесется с пониманием. А тем более такой горячий, как Тайсон.

В конце концов нервы Железного Майка оказались не железными. Он сделал то, что сделал. Дисквалификация была единственно верным решением. Оправдать такой поступок нельзя, потому что как бы тебя ни провоцировали, откусывать часть уха соперника — это перебор. После этого потасовка на ринге продолжалась еще несколько минут, разъяренного Тайсона успокаивали охранники. Говорили, что его боится даже полиция.

Майка оштрафовали на три миллиона долларов и лишили боксерской лицензии. Спустя год с небольшим лицензию вернули. Спустя еще 11 лет Майк извинился перед Холифилдом на одном из телевизионных шоу в США. Эвандер извинения принял.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/B5zpTGPrp6Q?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.